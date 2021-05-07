Chiều ngày 7/5, Việt Nam có thêm 46 ca mắc COVID-19 mới

Mới đây, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa truy vết, đưa đi cách ly một một trường hợp F1, có tiếp xúc gần với đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính với Covid-19. Cơ quan chức năng đã phải truy vết theo CMND vì người này không khai báo y tế và tắt luôn điện thoại di động.