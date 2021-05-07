Chiều ngày 7/5, Việt Nam có thêm 46 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng đồng, trong đó riêng Bệnh viện K có 11 ca.
Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin ca mắc COVID-19 mới như sau: 46 ca mắc mới (BN3092-3137), trong đó có 06 ca nhập cảnh tại TP.HCM (02), Đà Nẵng (02), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1) và 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Hà Nội (24), Hải Dương (01), Điện Biên (1), Hà Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (04), Nam Định (1), Đà Nẵng (5), Phú Thọ (1), Vĩnh Phúc (1). Cụ thể:
Các ca nhập cảnh cách ly ngay
- CA BỆNH 3124 (BN3124) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân là đội phó trên tàu MD SUN.
- CA BỆNH 3125 (BN3125) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu MD SUN.
Ngày 30/4/2021 từ Philippines đến cảng Phao Phước Long 5, quận Nhà Bè, TP.HCM được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
- CA BỆNH 3132 (BN3132) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- CA BỆNH 3133 (BN3133) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngày 23/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3136 (BN3136) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 27/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.
CA BỆNH 3137 (BN3137) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Thuận: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Indonesia. Ngày 23/4/2021, bệnh nhân từ Indonesia quá cảnh Singapore nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Các ca ghi nhận trong nước
- CA BỆNH 3092 (BN3092) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- CA BỆNH 3093 (BN3093) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
BN3092, 3093 có tiền sử dịch tễ lưu trú tại Khách sạn ở Đà Nẵng cùng thời điểm lưu trú với 02 trường hợp dương tính là chuyên gia của Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái).
- CA BỆNH 3094 (BN3094) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3051.
- CA BỆNH 3096 (BN3096) ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày 29/04/2021, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 02/05/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Điện Biên.
- CA BỆNH 3097 (BN3097) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là F1 của BN2918.
- CA BỆNH 3098 (BN3098) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: Bệnh nhân nữ, 39, tuổi, địa chỉ tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3095, 3099, 3134 (BN3095, BN3099, BN3134): 03 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (02 nhân viên y tế và 01 người nhà bệnh nhân).
- CA BỆNH 3100 (BN3100) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với chùm 06 người dương tính có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3101, 3102, 3106, 3110-3111, 3113-3115, 3117-3119 (BN3101, BN3102, BN3106, BN3110-BN3111, BN3113-BN3115, BN3117-BN3119): 11 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (04 người nhà và 07 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).
- CA BỆNH 3103 (BN3103) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092.
- CA BỆNH 3104 (BN3104) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nhi nữ, 01 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3092.
- CA BỆNH 3105 (BN3105) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.
- CA BỆNH 3107 (BN3107) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.
- CA BỆNH 3108 (BN3108) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.
- CA BỆNH 3109 (BN3109) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.
- CA BỆNH 3112 (BN3112) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhi nữ, 08 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội; là F1 của BN3093.
Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3103-3105; BN3107-3109; BN3112 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3116 (BN3116) ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3120 (BN3120) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063.
- CA BỆNH 3121 (BN3121) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với BN3063.
- CA BỆNH 3122 (BN3122) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 3123 (BN3123) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.
- CA BỆNH 3126 (BN3126) ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
- CA BỆNH 3127 (BN3127) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; làm việc tại Khách sạn New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3128 (BN3128) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3129 (BN3129) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Các bệnh nhân BN3128-BN3129 có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3130 (BN3130) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN2982. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3131 (BN3131) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- CA BỆNH 3135 (BN3135) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; là nhân viên quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.