Phát hiện ca nghi mắc COVID-19 đi nhiều nơi, ăn nhiều quán từ Đà Nẵng đến Buôn Ma Thuột

Tin y tế 08/05/2021 21:50

Mới đây, phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa một trạm y tế và tiếp tục truy vết những người có liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, tối ngày 8/5, ông Đoàn Ngọc Thượng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - xác nhận cơ quan chức năng đại phương đã tiến hành phong tỏa Trạm y tế phường Tân Thành vì có người dương tính lần 1 với COVID-19 từng đến đây.

Danh tính trường hợp nghi nhiễm này tên T.T. (SN 1998, Nam Đà, Krông Nô, Đắk Nông), làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131.

Qua kiểm tra, T. đo thân nhiệt 37,3 độ C, ho ít, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang tiếp tục rà soát những người đã tiếp xúc với T. để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Phát hiện ca nghi mắc COVID-19 đi nhiều nơi, ăn nhiều quán từ Đà Nẵng đến Buôn Ma Thuột - Ảnh 1
Trạm y tế phường Tân Thành bị phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lịch trình của bệnh nhân như sau:

- Sáng ngày 2/5, T. tham gia cuộc họp tại thẩm mỹ viện AMIDA (địa điểm 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng). Cuộc họp có khoảng 40 người, trong đó có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 số 3131.

- Sáng 3/5, T. đi mua bún ốc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà Nẵng. Sau đó 9h cùng ngày, T. đi làm tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA. Đến khoảng 12h cùng ngày, T. ghé chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua chè, rồi về phòng trọ 296 Huỳnh Ngọc Huệ - Thanh Khê - Đà Nẵng.

- Ngày 4/5, T. tiếp tục ra chợ Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ 16h cùng ngày, sau đó đi gần cầu Tình Yêu và về phòng trọ.

- Ngày 5/5, T. đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua trái cây, sau đó về phòng trọ ở nhà. Khoảng 20h cùng ngày đi uống nước mía với N.T.N.A. tại bờ biển Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng. Khoảng 21h30, T. đi cùng bạn mua tàu hũ tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ có dấu hiệu sốt, nóng người.

- Ngày 6/5, T. cùng bạn là T.M.T. (SN 1998, trú ở đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đi ăn sáng tại quán Phở Sài Gòn - Hồ Quý Ly. Đến 10h45, T. đi ôtô cùng bạn bè về TP Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, T. có ghé đèo Lò Xo uống nước. Đến 17h, bệnh nhân ghé tỉnh Kon Tum, đường Hà Hội, ăn tối, không nhớ tên quán (quán bán nội thất, phía trước có bán chè và bún thịt nướng), sau đó về TP Buôn Ma Thuột. Khoảng 23h cùng ngày, T. tiếp xúc và giữ khoảng cách với T.T.T.H. (SN 1994) và N.T.L. (SN 1972) tại đường Mai Hắc Đế.

Tối ngày 7/5, T. biết mình đã tiếp xúc với BN3131 nên đến Trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly. Hiện, công việc rà soát, truy vết những người có liên quan đến trường hợp này đang được khẩn trương thực hiện.

Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19

Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19

Bản tin tối ngày 8/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.

Xem thêm
Từ khóa:   Buôn Ma Thuột Dương tính lần 1 phong tỏa

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại