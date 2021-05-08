Phát hiện ca nghi mắc COVID-19 đi nhiều nơi, ăn nhiều quán từ Đà Nẵng đến Buôn Ma Thuột

Danh tính trường hợp nghi nhiễm này tên T.T. (SN 1998, Nam Đà, Krông Nô, Đắk Nông), làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131.

Theo Tuổi Trẻ, tối ngày 8/5, ông Đoàn Ngọc Thượng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - xác nhận cơ quan chức năng đại phương đã tiến hành phong tỏa Trạm y tế phường Tân Thành vì có người dương tính lần 1 với COVID-19 từng đến đây.

Qua kiểm tra, T. đo thân nhiệt 37,3 độ C, ho ít, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang tiếp tục rà soát những người đã tiếp xúc với T. để theo dõi tình trạng sức khỏe .

- Sáng ngày 2/5, T. tham gia cuộc họp tại thẩm mỹ viện AMIDA (địa điểm 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng). Cuộc họp có khoảng 40 người, trong đó có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 số 3131.

- Sáng 3/5, T. đi mua bún ốc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà Nẵng. Sau đó 9h cùng ngày, T. đi làm tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA. Đến khoảng 12h cùng ngày, T. ghé chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua chè, rồi về phòng trọ 296 Huỳnh Ngọc Huệ - Thanh Khê - Đà Nẵng.

- Ngày 4/5, T. tiếp tục ra chợ Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ 16h cùng ngày, sau đó đi gần cầu Tình Yêu và về phòng trọ.

- Ngày 5/5, T. đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua trái cây, sau đó về phòng trọ ở nhà. Khoảng 20h cùng ngày đi uống nước mía với N.T.N.A. tại bờ biển Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng. Khoảng 21h30, T. đi cùng bạn mua tàu hũ tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, sau đó về phòng trọ có dấu hiệu sốt, nóng người.

- Ngày 6/5, T. cùng bạn là T.M.T. (SN 1998, trú ở đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đi ăn sáng tại quán Phở Sài Gòn - Hồ Quý Ly. Đến 10h45, T. đi ôtô cùng bạn bè về TP Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, T. có ghé đèo Lò Xo uống nước. Đến 17h, bệnh nhân ghé tỉnh Kon Tum, đường Hà Hội, ăn tối, không nhớ tên quán (quán bán nội thất, phía trước có bán chè và bún thịt nướng), sau đó về TP Buôn Ma Thuột. Khoảng 23h cùng ngày, T. tiếp xúc và giữ khoảng cách với T.T.T.H. (SN 1994) và N.T.L. (SN 1972) tại đường Mai Hắc Đế.

Tối ngày 7/5, T. biết mình đã tiếp xúc với BN3131 nên đến Trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly. Hiện, công việc rà soát, truy vết những người có liên quan đến trường hợp này đang được khẩn trương thực hiện.