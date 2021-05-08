Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19

Tin y tế 08/05/2021 19:26

Bản tin tối ngày 8/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin ca mắc COVID-19 mới như sau: 78 ca mắc mới (BN3153-3230), trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (1), Hà Nội (4), Cần Thơ (3),TP.HCM (1), An Giang (3), Đà Nẵng (1) và 65 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Hưng Yên (3), Hà Nội (22), Hải Dương (1), Bắc Ninh (17), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (7), Hải Phòng (1), Huế (1), Đà Nẵng (8 ), Nam Định (1), Quảng Nam (1). Cụ thể:

13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

- CA BỆNH 3170 (BN3170) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3205 (BN3205) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận 1, TP.HCM. Ngày 21/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 3176 (BN3176) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 51 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Tuy Phong, Bình Thuận.

- CA BỆNH 3177 (BN3177) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 3178 (BN3178) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 03 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 3179 (BN3179) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, địa chỉ tại Lê Chân, Hải Phòng

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ Canada nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/5/2021 của 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3199 (BN3199) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- CA BỆNH 3202 (BN3202) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- CA BỆNH 3206 (BN3206) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ.

- CA BỆNH 3212 (BN3212) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

- CA BỆNH 3213 (BN3213) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- CA BỆNH 3214 (BN3214) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 06/5/2021, các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh trái phép tại thị trấn Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

- CA BỆNH 3225 (BN3225) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 02/5/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Các ca ghi nhận trong nước:

- CA BỆNH 3153-3164, 3191, 3197 (BN3153-BN3164, BN3191, BN3197): 14 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (10 người nhà và 04 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện).

- CA BỆNH 3166 (BN3166) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

- CA BỆNH 3167 (BN3167) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3168 (BN3168) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3122.

- CA BỆNH 3169 (BN3169) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3123.

- CA BỆNH 3215 (BN3215) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; có liên quan dịch tễ với BN3063 và BN3065.

Kết quả xét nghiệm ngày 07-08/5/2021 của BN3168-3169, BN3215 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3165 (BN3165) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh . Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3165 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3171 (BN3171) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến chăm sóc người thân tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3171 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3172 (BN3172) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3092. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3172 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long

- CA BỆNH 3173 (BN3173) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử về từ vùng dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3173 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

- CA BỆNH 3174 (BN3174) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 06 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3100. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3174 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3175 (BN3175) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN3100. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 của BN3175 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3180 (BN3180) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử từng đến điều trị tại Khoa Gan Mật Tụy Bệnh viện K Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 của BN3180 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

- CA BỆNH 3181 (BN3181) ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là người nhà của BN3171 và có tiền sử từng đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh . Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 của BN3181 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3182 (BN3182) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của BN3094. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

- CA BỆNH 3183-3190, 3200-3201, 3203-3204, 3207-3209 (BN3183-BN3190, BN3200-BN3201, BN3203-3204, BN3207-BN3209) là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH 3192 (BN3192) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, tuổi, địa chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; có điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 3193 (BN3193) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH 3194 (BN3194) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- CA BỆNH 3198 (BN3198) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 23-24, 26-27/4/2021, các bệnh nhân có tiếp xúc gần với 01 trường hợp dương tính là chuyên gia của Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái). Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (BN3198).

- CA BỆNH 3223 (BN323) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; là F1 của BN2979. Kết quả xét nghiệm ngày 06/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3226 (BN3226) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3032.

- CA BỆNH 3227 (BN3227) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; là F1 của BN3032.

Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3228 (BN3228) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (Tp. Vĩnh Yên). Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3210 (BN3210) ghi nhận tại thành phố Hải Phòng: Bệnh nhân nam, 54 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2.

- CA BỆNH 3211 (BN3211) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tiền sử đi về từ Đà Nẵng đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

- CA BỆNH 3216-3220, 3222, 3224 (BN3216-BN3220, BN3222, BN3224) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ với BN3131. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3221 (BN3221) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 82 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN3085, BN3086. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 3229 (BN3229) ghi nhận tại tỉnh Nam Định: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; liên quan dịch tễ bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

- CA BỆNH 3230 (BN3230) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, địa chỉ tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; liên quan dịch tễ bệnh nhân liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 08/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam.

Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19 - Ảnh 1

Sau khi phát hiện 17 ca mắc mới, Bắc Ninh ráo riết tìm người đến 26 địa điểm có liên quan

Sau khi phát hiện 17 ca mắc mới, Bắc Ninh ráo riết tìm người đến 26 địa điểm có liên quan

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm người đến 26 địa điểm có liên quan tới các ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn.

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