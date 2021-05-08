Tối ngày 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19

13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin ca mắc COVID-19 mới như sau: 78 ca mắc mới (BN3153-3230), trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (1), Hà Nội (4), Cần Thơ (3),TP.HCM (1), An Giang (3), Đà Nẵng (1) và 65 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Hưng Yên (3), Hà Nội (22), Hải Dương (1), Bắc Ninh (17), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (7), Hải Phòng (1), Huế (1), Đà Nẵng (8 ), Nam Định (1), Quảng Nam (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 3170 (BN3170) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày 06/5/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Cầu Treo và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả xét nghiệm ngày 07/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 3205 (BN3205) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận 1, TP.HCM. Ngày 21/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 05/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.