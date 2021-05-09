‘Ham muốn’ quá lớn nhưng chồng bận rộn, cựu hot girl quyết đóng phim người lớn để thỏa mãn nhưng lại từng có ý định bỏ nghề chỉ vì điều này

Marina Shiraishi là nữ diễn viên quen mặt trong các bộ phim AV Nhật Bản. Cô cho biết nguyên nhân đến với nghề là do chồng hay đi công tác nước ngoài trong khi "ham muốn" của bản thân cô thì quá cao.

Marina Shiraishi là một diễn viên nổi tiếng của ngành công nghiệp phim AV Nhật Bản. Cô được nhiều người nhớ đến với gương mặt xinh xắn, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 35. Thân hình gợi cảm cùng bộ ngực siêu ngoại cỡ đã giúp Marina gây được ấn tượng mạnh và trở thành thương hiệu của riêng cô ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề. Marina Shiraishi nổi tiếng với bộ ngực siêu ngoại cỡ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, con đường sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp này lại có muôn vàn trắc trở mà chủ yếu là đến từ chính gia đình cô. Theo đó, Marina có xuất phát điểm là người mẫu, hot girl trên các tạp chí teen. Tuy nhiên, vì chạy theo tiếng gọi của tình yêu, Marina quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” rồi sinh ra một nhóc tỳ kháu khỉnh.

Những tưởng nữ diễn viên sẽ có một cuộc sống êm ấm, bình thường nhưng bản thân cô nàng lại có “ham muốn” quá lớn, nhất là trong bối cảnh chồng thường xuyên đi công tác nước ngoài. Nữ diễn viên có gương mặt hack tuổi trẻ trung - Ảnh: Internet Cũng chính vì lý do này, cựu hot girl đã quyết định giấu gia đình để dấn thân vào ngành công nghiệp AV Nhật Bản với tâm niệm chỉ làm đúng 1 năm cho đến khi công việc chồng cô ổn định.

Không may, sự việc nhanh chóng bị phát giác khi mẹ ruột của cô trông thấy những hình ảnh thiếu vải của con gái mình. Bỏ qua sự phản đối kịch liệt của gia đình, Marina vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp và gặt hái được thành công vang dội. Bỏ qua sự phản đối kịch liệt của gia đình, Marina vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp và gặt hái được thành công vang dội - Ảnh: Internet Sự nổi tiếng nhanh chóng của nữ diễn viên không biết có khiến cho chồng cô khó chịu hay không, điều này thì Marina không đề cập. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cô nàng đã khiến nhiều fan trung thành của phim nóng Nhật Bản tiếc nuối khi thông báo giải nghệ. Nguyên nhân cô đưa ra cũng rất hợp lý bởi con của nữ diễn viên đã ngày một lớn (hiện tại đang học lớp 6), cô không muốn đứa trẻ phát hiện ra quá khứ không hay của mẹ mình. Nữ diễn viên đóng phim người lớn vì 'ham muốn' cao nhưng chồng quá bận rộn - Ảnh: Internet Dẫu vậy, mới đây, Marina lại chia sẻ rằng, ham muốn của cô vẫn còn quá lớn và đó cũng là lý do nữ diễn viên đang ấp ủ một dự án trở lại, đồng thời bày tỏ tình cảm với các fan hâm mộ. Đồng thời, Marina vừa cho ra mắt một bộ ảnh mang đúng phong cách gợi cảm của mình như một cột mốc để tri ân người hâm mộ. Bộ ảnh hiện đang được bày bán online và có giá khoảng 1,4 triệu VND.

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