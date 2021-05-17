Trong buổi livestream ngày 16/5, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ về mối quan hệ gia đình ruột thịt cũng như với bạn bè chí cốt một thời đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Tại buổi livestream thường lệ trước cộng đồng mạng, tối 16/5, ngoài việc lên tiếng về giới nghệ sĩ, bà Nguyễn Phương Hằng khiến công chúng bất ngờ khi dùng những từ ngữ gay gắt để nhắc đến hội bạn thân hơn 10 người là doanh nhân của bà. Bà Hằng công khai hình ảnh những người từng được bà xem là bạn thân chí cốt - Ảnh chụp màn hình Theo đó, bà Hằng chia sẻ trên màn hình hình ảnh chụp cùng nhóm bạn thân. Tuy nhiên, bà cho biết, dù đã được bà giúp đỡ nhiều lần nhưng những người này sau đó đã kết bè, kết phái để nói xấu, vu khống bà: "Nữ trang tụi nó đeo là tôi tặng, một trăm triệu tôi cho để trả nợ ngân hàng... Có bạn bè nào tốt như tôi không? Mà ngày hôm nay nó kết hợp với đám Vô Thường để đi nói xấu tôi. Tôi nói quý vị sau này tất cả chị em bạn bè chơi với nhau thì phải có gì đó đề phòng".

Ngoài ra, những người bạn thân này còn nhắn tin cho cả chồng bà - ông Dũng "lò vôi" để nói xấu vợ ông: "Khi tôi đụng chuyện nó kết bè kết lũ với nhau, nó dựng chuyện nó nói, nhắn tin cho ông xã tôi để nói xấu tôi". Tiết lộ về hoàn cảnh gia đình, bà Hằng còn khẳng định rằng ngoài mẹ ra, bà chỉ có chồng và 4 người con là người thân. Bà hé lộ mình có những nỗi niềm riêng và khẳng định không ai có thể nhận là người thân của bà: "Tôi về sống với anh Dũng 15 năm rồi. Tôi theo anh Dũng, tôi như một người không có gia đình, tôi chỉ có nuôi một mẹ già, thật sự anh chị em tôi cạch mặt 15 năm nay rồi cho nên đừng nói anh chị em gì ở đây với tôi hết, không có đâu.

Tôi chỉ có một mình và tôi có những góc khuất khổ đau riêng, có những hoàn cảnh riêng, tôi cũng không có cơ hội để trần tình với quý vị cho nên họ không liên quan đến tôi... Quý vị thử hỏi xem bây giờ có ai nhận là anh là chị của tôi không, không hề. Có bà ngoại 90 tuổi (mẹ của bà Hằng), tôi thương bà ngoại, tôi lo cho bà ngoại, đó là lương tâm, đạo đức, lòng hiếu thảo của tôi dành cho bà ngoại. Tôi có một mình, 4 đứa con và anh Dũng thôi. Không có người thân nào hết. Nên đừng ai nói là anh, chị, cháu... của tôi. Không có ai, không có người thân. Tất cả những thông tin bịa đặt đều là dối trá hết". Ngoài ra, trong livestream lần này, nữ đại gia Đại Nam cũng lên tiếng phủ nhận về tin đồn đã đuổi hết nhân viên Đại Nam để thay thế người nhà. Ngược lại, nhân viên ở KDL Đại Nam không có bất kỳ ai là người thân của bà. Tuyên bố treo thưởng 1 tỷ của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Song song với thời điểm livestream, bà Phương Hằng cũng từng tuyên bố sẽ trả thưởng 1 tỷ cho một antifan có tên tài khoản là "Vô Thường" khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Sau phát ngôn 'mạng đổi mạng' với nghệ sĩ, bà Phương Hằng khuyên nhủ: 'Chuyện đơn giản cứ cố tình làm cho nặng nề lên, làm cho dư luận ồn ào thêm' Trong livestream mới nhất hôm 16/5, bà Phương Hằng lại tiếp tục có hàng loạt những lời thách thức gửi tới giới văn nghệ sĩ vì cho rằng nghệ sĩ chỉ biết "nói xấu sau lưng" chứ không dám đối thoại trực tiếp với bà.

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