Ai đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Phương Hằng sau màn 'truy cùng đuổi tận' antifan?

Xã hội 19/05/2021 16:04

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa tuyên bố đã tìm được thông tin chủ tài khoản Facebook tố mình “nói dóc”, CĐM đang chờ đón buổi livestream tối nay của bà chủ Đại Nam để biết thông tin chi tiết về vụ việc.

Những lùm xùm xoay quanh bà chủ Đại Nam – Phương Hằng đang là tâm điểm chú ý suốt thời gian vừa qua. Ban đầu, người “phụ nữ quyền lực” này công khai tố cáo ông Võ Hoàng Yên – lương y được nhiều người ca tụng trong thời điểm đó, tuy nhiên đến tính đến hiện tại vụ việc đã kéo không ích người, cũng như nghệ sĩ vào những rắc rối trên.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian ồn ào, nhiều chủ tài khoản Facebook công khai đáp trả lại bà Phương Hằng. Hot nhất gần đây là những dòng trạng thái tố bà Nguyễn Phương Hằng “nói dóc” đến từ một tài khoản tên V.T..

Ai đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Phương Hằng sau màn 'truy cùng đuổi tận' antifan? - Ảnh 2
Chủ tài khoản facebook có tên V.T. lên tiếng tố bà Phương Hằng 'nói dóc' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, CĐM đã một phen chấn động khi bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố treo thưởng 1 tỷ đồng cho bất kì cá nhân, tổ chức nào cung cấp thông tin của chủ tài khoản facebook có tên V.T.. Tuy nhiên, chủ tài khoản trên đã đăng đàn cho biết mình đã chủ động inbox cho bà Phương Hằng để tiết lộ danh tính và chờ bà trả số tiền thưởng 1 tỷ đồng như đã hứa.

Những bài viết mang tính chất chỉ trích, phản bác lại những lời nói của bà chủ Đại Nam nhận được một bộ phận CĐM ủng hộ.

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Một bộ phận CĐM ủng hộ nhân vật V.T. - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên cũng có không ít CĐM lên tiếng bênh vực bà Hằng, cho rằng nhân vật trên chỉ biết giấu mặt không dám công khai thân phận thật.

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Những bình luận mỉa mai chủ tài khoản không dám lộ mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây phía bà Nguyễn Phương Hằng cũng vừa thông báo đã tìm ra danh tính thật của chủ tài khoản Facebook antifan tên V.T. và sẽ tiết lộ vào buổi livestream tối nay – ngày 19/5.

Ai đã nhận được 1 tỷ đồng từ bà Phương Hằng sau màn 'truy cùng đuổi tận' antifan? - Ảnh 5
Thông báo livestream mới nhất từ phía bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin trên của bà Phương Hằng tiếp tục nhận được sự quan tâm của CĐM, nhiều người còn tò mò khi nào nữ đại gia sẽ gửi số tiền thưởng 1 tỷ đồng đến người đã tìm ra thông tin về V.T. theo như lời bà Hằng đã chia sẻ.

Quyết ‘chơi khô máu’ với bà chủ Đại Nam, Huỳnh Ngọc Thiên Hương ra thông cáo ‘sẽ chịu tội trước pháp luật’ nếu làm sai, chống đối việc làm của bà Hằng tới cùng

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Mới đây, tài khoản facebook có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã tiếp tục lên tiếng phản bác những lời nói của bà Phương Hằng. Theo Huỳnh Ngọc Thiên Hương mình không làm gì sai nên không có gì phải sợ và khẳng định nếu vi phạm sẽ chịu tội trước pháp luật.

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