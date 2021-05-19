Mới đây, tài khoản facebook có tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã tiếp tục lên tiếng phản bác những lời nói của bà Phương Hằng. Theo Huỳnh Ngọc Thiên Hương mình không làm gì sai nên không có gì phải sợ và khẳng định nếu vi phạm sẽ chịu tội trước pháp luật.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương là cái tên gây chú ý trong CĐM suốt nhiều ngày qua bởi những phát ngôn thẳng thừng chống đối bà chủ Đại Nam – Phương Hằng. Trong những đoạn clip livestream “người phụ nữ giấu mặt” này đã liên tiếp đưa ra quan điểm phản bác lại những lời nói của bà Phương Hằng và thẳng thừng công khai đối đầu trực tiếp.

'Người phụ nữ bí ẩn' tiếp tục không khai livestream đối đầu với bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Cách đây ít giờ, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã đăng tải dòng trạng thái mới nhất. Người phụ nữ này cho biết mình không làm gì để gây mất lòng tin ở nhiều người, đồng thời bà cũng khẳng định: “Tôi phản đối việc làm Phương Hằng, trái với pháp luật, muốn làm bá chủ thiên hạ, thì tôi đứng lên dành lại sự bình yên".



Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng đàn cho biết mình không làm gì để gây mất lòng tin ở nhiều người - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn tin nhắn của một cư dân mạng gửi cho Huỳnh Ngọc Thiên Hương cho thấy anh ta mất lòng tin ở bà Hương - Ảnh: FBNV Mặc dù công khai đấu đầu với bà chủ Đại Nam, nhưng đến nay chủ tài khoản trên vẫn chưa lộ mặt. Trên internet xuất hiện những tin đồn khác nhau về thân phận của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, đáng chú ý là suy đoán của Dũng Taylor trên trang cá nhân. Anh mạnh dạn đoán “người phụ nữ bí ẩn” trên là bà Tuyết vợ trước của ông Dũng lò vôi. Dũng Taylor mạnh dạng tuyên đoán thân phận chủ tài khoản facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương -Ảnh: Chụp màn hình Trước những lời đồn về thân phận của mình, Huỳnh Ngọc Thiên Hương công khai ra giá với bà Phương Hằng: “Mọi người nói với Phương Hằng muốn biết HNTH là ai, chỉ cần 500 triệu mang ra cơ quan công an quận 1, tôi sẽ ra mặt, và số tiền 500 triệu vnd sẽ ủng hộ phòng chống dịch”

Việc chủ tài khoản facebook trên liên tiếp công kích bà Phương Hằng nhưng lại không lộ mặt cũng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều trong CĐM. Dưới phần bình luận có không ít CĐM đồng thuận với những phát ngôn của Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Bình luận đồng tình với những phát ngôn của chủ tài khoản facebook - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bình luận mỉa mai việc Huỳnh Ngọc Thiên Hương dám nói nhưng không dám lộ mặt. Một số bình luận mỉa mai Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại những động thái mới mất của chủ facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm của CĐM.

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