Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Trong khi mạng xã hội liên tục xuất hiện các hình ảnh cho thấy cuộc sống giàu sang với kim cương to như "hạt mít" của bà Nguyễn Phương Hằng thì mới đây, "người đàn bà giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng so kè độ giàu có với hình ảnh nhẫn vàng đá quý phủ đầy tay.

Bên cạnh những phát ngôn gây sốc về giới nghệ sĩ và quá trình "tố cáo" lương y Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng "lò vôi" cũng gây chú ý với độ giàu có sang chảnh của phu nhân doanh nghiệp nghìn tỷ Đại Nam. Trong một lần livestream trên trang cá nhân, bà khẳng định mình sở hữu "kim cương hàng ký, sổ đỏ cân ký": "Kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị... Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi, tôi đi những cái xe 40 - 50 tỷ vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký đó nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó là tự hào".

Hai viên cương to như 'hột mít' của bà Phương Hằng - Ảnh: FB Để minh chứng cho độ giàu có của vợ chồng mình, ông Dũng "lò vôi" từng có clip khoe gần 400 sổ đỏ trên MXH. Theo lời ông Dũng, 1 tập có 127 sổ và tập còn lại là 255 sổ, mỗi sổ là một lô đất. Riêng tập 127 sổ tương đương với 19.909,6m2 đất trị giá ước tính 1.000 tỷ đồng. Ông Dũng 'lò vôi' lật cả trăm sổ đỏ để 'chứng minh' với công chúng - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, trong 1 bài viết được gymer Duy Nguyễn đăng tải, bà Phương Hằng lại gây sốc khi "trình diện" cận cảnh cặp nhẫn kim cương to như hột mít trên tay, cùng với đó là vòng tay, đồng hồ, vòng cổ và khuyên tai đều là kim cương "lấp la lấp lánh".

Chiều ngày 19/5, bà Phương Hằng lại tiếp tục "show" hàng, khoe ảnh cận cảnh khuôn mặt trước buổi livestream thường ngày. Cư dân mạng lập tức phát hiện bà đeo cả "tất" vàng vòng quấn cổ. Vòng vàng quấn đầy cổ của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: FB Ngay sau màn "khoe" độ giàu có của bà Phương Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, người phụ nữ "giấu mặt" cũng có màn "cà khịa" trên mạng kèm dòng trạng thái: "Hi ... Bán này ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 nhanh hơn". Màn 'so kè' của Huỳnh Ngọc Thiên Hương với những viên kim cương 'chọi bể đầu' - Ảnh: FB Những viên kim cương "chọi bể đầu" của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương khiến cộng đồng mạng "phát sốt". Nhiều người tò mò về danh tính lẫn địa vị của người đàn bà "trong bóng tối" này là ai. Trong khi đó, một tài khoản đặt ra nghi vấn: "Hai chị em nhà bà chia ra hai phe phái dắt mũi cộng đồng mạng, bên tung bên hứng, Huỳnh Ngọc Thiên Hương nói và làm theo sự chỉ đạo của bà Hằng... Tóm lại hiện tại bà Hằng rất cần Huỳnh Ngọc Thiên Hương nói xấu càng nhiều càng tốt" ... Đến nay, vũ trụ thông tin "đấu khẩu" giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các bên vẫn chưa đi đến hồi kết.

Bà Phương Hằng bất ngờ tâm sự bị 'truy sát bịt miệng', trao thưởng nóng 1 triệu đô truy lùng danh tính kẻ hại mình Trong buổi livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tuyên bố đanh thép sẽ chiến đấu tới cùng với các "thế lực" nhằm lôi được sự thật ra ánh sáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-khoe-vang-vong-quan-co-huynh-ngoc-thien-huong-so-ke-kim-cuong-chau-bau-ca-lo-405805.html