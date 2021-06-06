'Con cái không có nội ngoại', bà Phương Hằng khẳng định không bao giờ làm điều ác, chỉ giúp người để đức cho con

Tối ngày 5/6 bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream với chủ đề “lại một giấc mơ” chia sẻ nhiều về việc con cái, đặc biệt bà khẳng định mình không bao giờ làm điều ác.

Trong livestream vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao xen lẫn xúc động, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ nhiều về chuyện gia đình con cái. Theo đó, bà cũng như bao người mẹ khác mong muốn mang đến cho cho con mình cuộc sống tốt đẹp nhất.

Bà chia sẻ "nếu có đi ăn xin cũng không bao giờ phạm pháp" và “tôi phải đem đến điều tốt đẹp cho người khác, khi nào tôi không còn, tôi có phước đức để lại cho con. Tôi có 4 đứa con. Nhân quả là nhãn tiền. Nên tôi không làm điều ác. Tôi không làm điều gì liên quan đến pháp luật. Quy tắc sống của tôi là hiên ngang. Con của tôi là máu thịt của tôi, tôi phải bảo vệ”.

Trong livestream 'Lại một giấc mơ' tối ngày 5/6 bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ khá nhiều về chuyện con cái - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó bà cũng chia sẻ rất nhiều về việc bị nhiều người bêu xấu, đơm đặt những câu chuyện giật tít câu view không đúng về mình, Bà còn chia sẻ tình tiết khiến nhiều khán giả xúc động khi con cái đều không có nội ngoại hai bên. Bà Hằng tâm sự: “Quy tắc sống của tôi là hiên ngang. Con của tôi là máu thịt của tôi, tôi phải bảo vệ. Nếu người mẹ như tôi làm điều sai trái, thì con tôi sẽ bị bỏ rơi, bơ vơ, bên nội bên ngoại không có. Tôi tự hào tôi rất sạch sẽ, chỉ có giúp người".

Bà hiên ngang khẳng định bản thân rất sạch sẽ, không sống dơ bẩn, đặc biệt bà nhấn mạnh: “Nếu tôi có vết thẹo, mọi người có để yên cho tôi không?”.

Bà dành nhiều cảm xúc cho việc nuôi dạy con của mình trong livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng nghĩ rằng nếu không thương con cái thì con bà không thể sống được. Bản thân bà nếu nhu nhược thì lúc đó dạy con con cũng sẽ không nghe lời.

Sau khi tuyên bố không lên sóng sau thông tin vào cuộc của Bộ TT&TT, bà Phương Hằng tiếp tục liên tục livestream và gây sốt cộng đồng mạng. Mỗi lần lên sóng cũng đều thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Liệu drama giữa bà và giới showbiz khi nào mới kết thúc?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-cai-khong-co-noi-ngoai-ba-phuong-hang-khang-dinh-khong-bao-gio-lam-dieu-ac-chi-giup-nguoi-de-duc-cho-con-407804.html