Bà Phương Hằng công bố 'đường đi nước bước' trong kế sách bóc trần sự thật: Chiến lược '60 - 30 - 10 trong 3 tháng', tiết lộ cao nhân vẽ đường

Xã hội 04/06/2021 20:34

Trong buổi livestream ngày 4/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có những tiết lộ bất ngờ về lịch trình chiến đấu bóc trần sự thật của mình.

Trong suốt thời gian qua, vụ lùm xùm kiện tụng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (chủ tịch công ty Đại Nam) và "thần y" Võ Hoàng Yên với giá trị tiền tỷ khiến cộng đồng chú ý. Được biết, bà Phương Hằng từng gửi đơn tới cơ quan công an TP.HCM để điều tra sự việc. Bên cạnh việc nhờ pháp luật vào cuộc để đưa vụ việc đến kết luận rõ ràng, minh bạch, bà Phương Hằng cũng gây chú ý với những màn chỉ trích một số nghệ sĩ Việt. 

Hiện tại, bà Phương Hằng đang có buổi livestream giao lưu với những người yêu mến mình. Theo đó, bên cạnh việc thông báo tình hình con gái đã ổn, bà Hằng cũng tiết lộ lịch trình của cuộc chiến của mình. 

nguyen phuong hang
Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream hôm nay - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, chiến lược của bà cụ thể như sau: "Trong lập trình cuộc chiến của tôi, tôi dựa vào pháp luật 60%. Tiếp đó, tôi dựa vào 30% cộng đồng mạng, nhất là giới trí thức và tôi dựa vào chính những gì tôi có để dẫn chứng cho quý vị là 30%. Còn 10% còn lại là những người chống đối tôi. 

Tôi chọn đánh cuộc chiến này trên con đường đầu tiên là thông qua Facebook. Vì tôi tin vào bản thân và sức mạnh của cộng đồng. Tôi 'chơi' liên hoàn kế, liên tục tấn công, không cần biết đúng sai.

Ban đầu, tôi đã đồng ý giao cho ông Võ Hoàng Yên phân nửa gia tài nếu ông ấy chứng minh chữa được bệnh và nay tỉnh Quãng Ngãi đã chứng minh là ông ấy làm không được - tôi thành công 50%. Tiếp tục nữa, tôi vẫn 'trườn' mặt lên để thưa chuyện với quý vị, lột trần những sự thật. Tôi đã cân não hết". 

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, đầu tháng 7/2020, ông Yên cùng cộng sự đã về huyện Bình Sơn khám chữa bệnh cho người dân. Dù việc khám chữa bệnh này "có tiếng" là miễn phí, UBND huyện Bình Sơn vẫn chi khoảng 200 triệu đồng.

Đến ngày 11/7/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định khen thưởng và tặng bằng khen cho 'thần y' Yên và cộng sự. Tuy nhiên, sau khi vợ chồng đại gia "Dũng lò vôi" tố cáo ông Yên lừa đảo, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kết quả không có ai khỏi bệnh.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định "Hủy bỏ quyết định khen thưởng cho ông Võ Hoàng Yên và cộng sự vì kết quả khám chữa bệnh không hiệu quả và gây dư luận không tốt tại địa phương". Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp UBND huyện Bình Sơn thu hồi hiện vật khen thưởng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo bà Hằng, những gì bà bị chỉ trích, "phản đòn" đều đã nằm trong dự liệu, bà "không có gì ngạc nhiên". Bà cũng chia sẻ, chính chồng bà, ông Dũng "lò vôi" đã bày ra nhiều kế sách để dẫn dụ "rắn ra khỏi hang". Bà cho rằng, cuộc chiến 90 ngày đến giờ này đã đủ, mọi "sứ mệnh" của bà đều đã hoàn thành, hiện tại bà trông chờ sự vào cuộc của pháp luật để tiếp tục đưa ra những kết luận chính thức về vụ việc kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên.

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Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng Võ Hoàng Yên

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