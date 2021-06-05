Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'?

Xã hội 05/06/2021 07:29

“Trường đua Đại Nam” trở thành từ khóa hot được cộng đồng mạng tìm kiếm thông tin nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua.

Khi bà Nguyễn Phương Hằng làm "náo loạn" mạng xã hội với những livestream bóc mẽ giới showbiz, người ta bắt đầu biết đến khu du lịch Đại Nam nhiều hơn. Con số đầu tư nơi đây cũng khá khủng lên đến 6000 tỷ đồng. Khu du lịch Đại Nam sở hữu nhiều đền chùa, khu giải trí hấp dẫn... Đáng chú ý, nhiều fan ruột của bà Hằng cho rằng, sự xuất hiện “Trường đua Đại Nam” sẽ tạo sự mới mẻ cho cả khu du lịch và thu hút thêm nhiều du khách đến tham quan.

Được biết, công trình “Trường đua Đại Nam” mang đậm dấu ấn của bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng “lò vôi”. Nếu được tận mắt chiêm ngưỡng công trình thú vị này ngoài đời chắc chắn bạn sẽ há hốc mồm vì quy mô to lớn của nó. 

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Bà Nguyễn Phương Hằng đã nói gì mà ông Dũng 'lò vôi' xây dựng Trường đua Đại Nam? - Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ: “Việc xây dựng Trường đua Đại Nam, vợ chồng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển môn thể thao đua ngựa truyền thống, vốn đang bị mai một. Qua đó, giúp các chủ nuôi ngựa, các nài ngựa, từ rất lâu yêu quý môn đua ngựa, nhưng không có đất dụng võ”.

Bà Phương Hằng còn cho mọi người biết thêm ý tưởng xây “Trường đua Đại Nam” vốn xuất phát từ một câu nói ngẫu hứng của bà với chồng: “Tại sao không xây dựng một trường đua ngựa ở Đại Nam nhỉ?”. Sau khi nghe vợ tỉ tệ, ông Dũng “lò vôi” đã nhanh chóng tiến hành thực hiện.

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Trường đua Đại Nam lung linh về đêm - Ảnh: Internet

Ngày 26/7/2016 “Trường đua Đại Nam” được khởi công xây dựng với tổng diện tích khoảng 60ha và hoàn thành vào ngày 29/1/2017. Trường đua Đại Nam là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên ở Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình: đua ngựa, đua chó, mô tô, đua go-kart, jet-ski, biểu diễn fly-board.

Cụ thể, trường đua Đại Nam được xây dựng bao gồm 5 đường chạy và sân đua khác nhau:

- Đường đua ngựa: chiều dài 1.6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn.

- Đường đua xe mô tô & go-kart: chiều dài 2.2km, 15 cua trái - phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế.

- Đường đua chó: chiều dài 500m trên bề mặt cát mịn.

- Hồ nước đua jet-ski và biểu diễn fly-board: rộng hơn 10.000 mét vuông.

 

Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'? - Ảnh 3Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'? - Ảnh 4Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'? - Ảnh 5

Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'? - Ảnh 6
 Các hoạt động giải trí hấp dẫn tại trường đua - Ảnh: Internet
Khiến chồng vung hơn 2.300 tỷ đồng xây ‘Trường đua Đại Nam’, bà Phương Hằng rót lời mật ngọt gì làm ông Dũng 'lò vôi' gật đầu 'cái rụp'? - Ảnh 7
 Sơ đồ trường đua - Ảnh: Internet

Bao quanh khu vực đường đua là khán đài hơn 18.000 chỗ ngồi, còn có hệ thống camera tiêu chuẩn 4K dùng phục vụ công tác truyền hình trực tiếp.

Hàng ngàn người bỏ cơm, bỏ 'Thời sự' nghe bà Nguyễn Phương Hằng hát karaoke

Hàng ngàn người bỏ cơm, bỏ 'Thời sự' nghe bà Nguyễn Phương Hằng hát karaoke

Trên sóng livestream tối ngày 4/6, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ mở đầu buổi phát sóng với màn khoe giọng hát ngọt ngào.

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Từ khóa:   Trường đua Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi

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