Hàng ngàn người bỏ cơm, bỏ 'Thời sự' nghe bà Nguyễn Phương Hằng hát karaoke

Xã hội 04/06/2021 19:51

Trên sóng livestream tối ngày 4/6, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ mở đầu buổi phát sóng với màn khoe giọng hát ngọt ngào.

Hôm 3/6, bà chủ Đại Nam đã chia sẻ tâm thư dài dằng dặc cho rằng sẽ dừng mọi 'cuộc chơi' để về với gia đình. Bà cho hay: "Tôi buông tất cả để trả về cho tòa án lương tâm của mỗi người, sau những phán xét đúng sai của mỗi người. Tôi có thể tự hào và kiêu hãnh trước người chồng, người đàn ông đã một lòng yêu vợ thương con, cổ vũ tôi. Và tự hào với các con tôi. Và tự hào với nhân viên của tôi. Vậy là đủ!". Thế nhưng, hôm nay, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng bất ngờ trở lại livestream nhằm công bố thông tin về "cuộc chiến khập khiễng". 

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Thông báo trước buổi livestream của bà Hằng trưa ngày 4/6 - Ảnh chụp màn hình

Mở đầu buổi phát sóng, bà Phương Hằng lại khiến cộng đồng bất ngờ khi "đáp ứng" yêu cầu của khán giả thể hiện bài hát "Đoạn buồn đêm nay". Đây là bài hát bà từng thể hiện một đoạn ngắn trước đó, trong một buổi trực tiếp đầy cảm xúc, thậm chí bà còn uống rượu để giải tỏa tâm trạng do bị chồng phản đối việc đứng ra livestream lột trần nhiều góc tối trong Vbiz. 

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Phút 'phiêu bồng' của bà Hằng trước mặt công chúng. Lúc này, có khoảng 27 ngàn người theo dõi bà hát trên sóng - Ảnh chụp màn hình 

Khác với những hình ảnh gay gắt, đanh thép trong các livestream nổi tiếng của mình, lần này, vợ đại gia Dũng "lò vôi" xuất hiện với vẻ mặt khác hẳn, vừa đăm chiêu, lại vừa phiêu theo lời điệu nhạc. 

Hàng ngàn người bỏ cơm, bỏ 'Thời sự' nghe bà Nguyễn Phương Hằng hát karaoke - Ảnh 3
Giữa giờ livestream, bà Phương Hằng lại 'tặng' khán giả ca khúc 'Đừng xa em đêm nay' với giọng hát da diết. Hơn 52 ngàn người theo dõi và thả tim liên tục với màn 'khoe giọng' cực chất của bà chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình 

Không kể đến những phát ngôn gây bão và có phần tục tĩu trên mạng xã hội, việc thể hiện sở thích ngay trên sóng khiến khán giả thấy được, bà Phương Hằng cũng là một người có chất nghệ sĩ, tài giỏi và có sự tự tin mà không phải nữ doanh nhân nào cũng có được.

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