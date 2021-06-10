Bị ‘xóc xỉa’ khi ‘bóc phốt’ mặt trái nghệ sĩ, Duy Mạnh ‘đá đểu’ Vượng Râu: Em làm điều tốt đi để có ‘nhà Tổ to nhất Việt Nam’

Vượng Râu để lại bình luận gây chú ý dưới bài đăng "phanh phui" mặt trái nghệ sĩ mà ca sĩ Duy Mạnh đăng tải.
- Từng hùng hồn đòi ‘kiện ngược’ bà Phương Hằng, Duy Mạnh giờ phải ‘sợ’, dịu giọng ‘đòi yêu’ nữ đại gia?
- Ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận showbiz có người xấu, có nghệ sĩ 'nghiện cờ bạc', mưu mẹo kêu gọi từ thiện để 'trả nợ'
Xoay quanh ồn ào gần đây giữa Phương Hằng và Phi Nhung thì ca sĩ Duy Mạnh cũng bị réo tên vào cuộc. Nam ca sĩ gây xôn xao dư luận khi tiết lộ phía quản lý ca sĩ Phi Nhung nhờ vả anh đáp trả lại Phương Hằng nhưng sau đó lại có hành động "nịnh hót" nữ đại gia.
Chưa kịp hết hoang mang, Duy Mạnh lại đăng tải thêm một bài viết dài để kể về mặt trái của hoạt động từ thiện trong giới nghệ sĩ. Anh cho biết rằng nghệ sĩ lợi dụng danh tiếng kêu gọi từ thiện để kiếm tiền trả nợ bài bạc hoặc lợi dụng lòng tốt của những người nghèo để lừa dối ăn chặn tiền của họ. Bên cạnh đó, anh còn phanh phui rằng trong giới nghệ sĩ có rất nhiều nghiện cờ bạc rất nặng, thậm chí vướng nợ nần rất nhiều.
Dù không biết sự việc nói trên có thật hay không vì chỉ được nêu ra từ quan điểm cá nhân của Duy Mạnh nhưng từng câu, từng chữ gay gắt như vậy thì cũng khiến người hâm mộ có những suy nghĩ "lăn tăn". Dưới bình luận bài viết, nghệ sĩ hài Vượng Râu đã để lại bình luận khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, anh không tán thành chuyện Duy Mạnh bắt ép người khác phải theo quan điểm hay suy nghĩ cá nhân của đàn anh. Ngay lập tức, nam ca sĩ có lời đáp trả cực gắt trước lời góp ý của đàn em.
Vốn là người thẳng thắn, Duy Mạnh thường hay có những bài viết "thẳng như ruột ngựa" chẳng sợ đụng chạm đến ai. Anh cho rằng ai cũng có quyền lên tiếng về những vấn đề nhức nhối trong xã hội thay vì phớt lờ. Sau khi xoá bình luận, Vượng Râu cũng chưa có phản hồi nào thêm, màn tương tác của 2 sao nam cũng không hiểu tại sao bị xoá mất.