Bị ‘xóc xỉa’ khi ‘bóc phốt’ mặt trái nghệ sĩ, Duy Mạnh ‘đá đểu’ Vượng Râu: Em làm điều tốt đi để có ‘nhà Tổ to nhất Việt Nam’

Xoay quanh ồn ào gần đây giữa Phương Hằng và Phi Nhung thì ca sĩ Duy Mạnh cũng bị réo tên vào cuộc. Nam ca sĩ gây xôn xao dư luận khi tiết lộ phía quản lý ca sĩ Phi Nhung nhờ vả anh đáp trả lại Phương Hằng nhưng sau đó lại có hành động "nịnh hót" nữ đại gia.

Chưa kịp hết hoang mang, Duy Mạnh lại đăng tải thêm một bài viết dài để kể về mặt trái của hoạt động từ thiện trong giới nghệ sĩ. Anh cho biết rằng nghệ sĩ lợi dụng danh tiếng kêu gọi từ thiện để kiếm tiền trả nợ bài bạc hoặc lợi dụng lòng tốt của những người nghèo để lừa dối ăn chặn tiền của họ. Bên cạnh đó, anh còn phanh phui rằng trong giới nghệ sĩ có rất nhiều nghiện cờ bạc rất nặng, thậm chí vướng nợ nần rất nhiều.