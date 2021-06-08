Sốc: Bà Phương Hằng ‘hạ mình’ thua cuộc xin lỗi ca sĩ Duy Mạnh, sợ nam ca sĩ ‘tố’ điều gì?

Sau bình luận “đòi yêu” bà Nguyễn Phương Hằng thì ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục tung ra tin nhắn xin lỗi từ ê-kíp bà Hằng khiến cư luận bán tín bán nghi.

Cuộc chiến chưa có hồi kết giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Duy Mạnh luôn khiến khán giả hóng từng chi tiết. Sau màn đấu tố “lột mặt” nhau trên mạng thì mới đây ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục tung ra tin nhắn được cho là lời xin lỗi từ phía ê-kíp của bà Phương Hằng nội dung như sau: “Chào anh Mạnh, hôm vừa rồi cô Hằng có nhắc tên anh. Do ê-kíp có sự nhầm lẫn nên vô tình hiểu nhầm anh. Thay mặt ê-kíp gửi lời xin lỗi chân thành đến anh. Thật sự cô Hằng không có ý xúc phạm đến những nghệ sĩ chân chính và có góc nhìn khách quan như anh. Nếu ad page xem được thì phản hồi đến anh Duy Mạnh. Xin cảm ơn". Tin nhắn do một phía ca sĩ Duy Mạnh tung ra khiến cộng đồng mạng bán tín bán nghi - Ảnh: Chụp màn hình Tiếp sau đó, Duy Mạnh cao ngạo trả lời rằng: "Cô ý vơ đũa cả nắm, chửi nghệ sĩ là 'xướng ca vô loài, cái đám ca sĩ, kịch sĩ, thi sĩ... đến Đại Nam tao đập ** . Các nghệ sĩ lớn tuổi trong những đoàn thể, họ nghe vậy, họ rất bất bình. Họ cảm thấy bị xúc phạm. Họ là những người hát cho những đoàn thể, phục vụ cho những vùng sâu, vùng xa. Họ đang cống hiến cho đất nước. Cô ý nói thế là xúc phạm họ. Em nên khuyên cô đừng livestream nữa, hãy dành thời gian chăm sóc gia đình đi. Cô đang bị nghiện mạng xã hội đó, bảo cô bỏ đi".

Nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn vì đây chỉ là tin nhắn một chiều từ phía Duy Mạnh, nhiều fan ruột của bà Phương Hằng tỏ ra không tin. Việc bà Phương Hằng lên tiếng xin lỗi Duy Mạnh cũng được xem là chuyện khá mơ hồ. Ngoài việc chia sẻ tin nhắn anh còn dành một bài đăng cho bà Hằng với lời khuyên khá chân thành: "Chúng ** là fans của bả thì phải có những góp ý chân thành, chứ không phải bao biện biết chưa? Bả còn livestream nữa mà không kiểm soát được cảm xúc, còn rắc rối nữa".

Bỗng dưng đòi yêu rồi quay sang dành cho bà Hằng nhiều lời khuyên, ca sĩ Duy Mạnh đang dỗ ngọt bà Hằng chăng? - Ảnh: Internet Duy Mạnh còn khoe rằng bà Phương Hằng từng có “phốt” 2 lần bị cơ quan chức năng mời làm việc chứ không phải chuyện đùa. Anh còn cho biết quan điểm cá nhân rằng: "Tôi chả quan tâm. Nhưng những người lớn tuổi, nghệ sĩ lớn tuổi, họ bất bình. Họ sẽ kiến nghị lên trên là mệt đấy, đơn giản thế thôi. Vì livestream giống như truyền hình trực tiếp, phải ăn nói cẩn thận. Nói 9 cái đúng nhưng 1 lần sai là bị ném đá tơi bời. Làm 9 điều tốt nhưng 1 lần vi phạm pháp luật, vẫn bị xử lý theo pháp luật như thường”. Ngoài ra anh còn chia sẻ thêm: "Bữa trước bả nói H.L đập đá, nghiện cờ bạc. Bả nói không có bằng chứng. Nếu mà bị kiện là bả bị pháp luật can thiệp. Sau đó bả bị gọi lên nhắc nhở. Nên bả không dám nhắc đích danh H.L, H.V nữa, mà chỉ nhắc chữ cái viết tắt để tránh vi phạm pháp luật". Fan ruột bà Hằng đa số không tin lời xin lỗi và cho rằng Duy Mạnh đang tự biên tự diễn - Ảnh: Chụp màn hình Việc ca sĩ Duy Mạnh hết thách thức kiện ngược đến “đòi yêu” bây giờ là dành nhiều lời khuyên cho bà Hằng khiến cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi trước đó anh và bà Hằng cũng chẳng hề thân thiết. Thậm chí anh còn bị bà Phương Hằng hăm dọa sẽ “lột mặt” trên livestream. Khán giả vẫn đang hóng xem câu chuyện của hai nhân vật quyền lực này sẽ đi đến đâu, tuy nhiên hiện tại vụ việc bà Hằng xin lỗi Duy Mạnh đa phần chẳng mấy ai tin, cộng đồng mạng còn cho rằng anh tự biên tự diễn.

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