Ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận showbiz có người xấu, có nghệ sĩ 'nghiện cờ bạc', mưu mẹo kêu gọi từ thiện để 'trả nợ'

Hậu trường 09/06/2021 16:14

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã đăng một vài viết lên trang cá nhân bàn về chuyện người nổi tiếng làm từ thiện khiến dân mạng xôn xao.

Những ngày gần đây, cái tên Duy Mạnh bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết vì có những động thái mạng xã hội liên quan đến vụ lùm xùm của nữ ca sĩ Phi Nhung và bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy vừa mới cập nhật trạng thái tuyên bố "không quan tâm nữa" vì đã nhận cuộc gọi từ quản lý của ca sĩ Phi Nhung nhưng mới đây, người ta lại thấy nam ca sĩ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân bàn về việc nghệ sĩ làm từ thiện.

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Ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Theo Duy Mạnh chia sẻ, anh khẳng định bản thân chỉ nói lên quan điểm đúng và sai chứ không muốn khích bác, đổ thêm dầu vào lửa "để cho 2 bên đánh nhau" bởi lẽ dùng mạng xã hội là để tận hưởng niềm vui "có thể nghịch ngợm, nói bậy bạ một chút nhưng không nên thù oán gây kích động".

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Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Nam nghệ sĩ cho biết những nghệ sĩ thực thụ sẽ làm việc chăm chỉ. Khi khán giả thấy họ tốt thì tự công nhận chứ không cần "vỗ ngực tự xưng".

"Những người làm công việc nghệ thuật thực thụ. Họ cũng rất chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Họ cũng chẳng cần vỗ ngực tự nhận mình là nghệ Sĩ. Nếu khán giả cảm thấy họ làm làm tốt và có sự cống hiến cho xã hội. Khán giả sẽ trân trọng họ và tự khán giả sẽ coi họ là nghệ Sĩ" - trích bài viết của Duy Mạnh.

Bên cạnh đó, Duy Mạnh cũng không quên chỉ trích một số "thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng". Họ tự nhận mình là nghệ sĩ cống hiến và lợi dụng điều đó để kêu gọi từ thiện rồi bỏ túi riêng. 

"Những thành phần showbiz sống lươn lẹo, lừa dối công chúng. Rồi tự nhận mình là Nghệ Sĩ Cống Hiến rồi lợi dụng sự nổi tiếng của mình, hô hào quyên góp từ thiện rồi bỏ túi riêng. Chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lòi ra hết. Giới nào cũng vậy. Cũng đều có người tốt và xấu. Giới showbiz cũng vậy" - trích bài viết của Duy Mạnh.

Lý giải cho hành động này của một số người, nam ca sĩ cho biết là do "nghiện cờ bạc nặng" dẫn đến việc nợ nần chồng chất đến mức lợi dụng lòng tốt của người dân, hô hào quyên góp từ thiện để lấy tiền trả nợ cá nhân. Theo Duy Mạnh, nhiều người nổi tiếng đã lợi dụng lòng tốt của khán giả.

"Trong giới nghệ sĩ có rất nhiều người nghiện cờ bạc nặng. Thậm chí họ vướng nợ nần rất nhiều. Họ phải nghĩ đủ mưu mẹo để kiếm tiền trả nợ vì cờ bạc. Bởi vậy họ phải nghĩ ra mấy cái trò hô hào quyên góp tiền từ thiện để trả nợ vì chỉ có hô hào quyên góp từ thiện là cách trả nợ vì cờ bạc là dễ dàng nhất.

Hầu hết tiền quyên góp từ thiện là tiền của người nghèo. Vì người nghèo họ dễ tin yêu nghệ sĩỉ nên mỗi người gửi 100k, 200 k, 1 tr, 2 tr....! Họ gửi vào tài khoản cá nhân của nghệ sĩ để nhờ nghệ sĩ làm từ thiện giùm. Họ cảm thấy hãnh diện và cảm thấy vui. Chính vì điều đó nên nhiều nghệ sĩ đã lợi dụng lòng tốt của họ để lừa đối" - trích bài viết của Duy Mạnh.

Anh cũng nhận định thêm, nếu người dân muốn làm từ thiện, hãy học theo cách các doanh nhân, doanh nghiệp, gửi tiền vào các tài khoản của Quỹ chuyên trách như Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều fan của nam ca sĩ đã để lại nhiều lời  ủng hộ nhiệt tình. Một số người còn bình luận rằng vì nói thẳng nói thật mà Duy Mạnh "bị ghét", thậm chí còn đùa "làm bài hát bài 'Kiếp đỏ đen' lúc này sẽ được triệu view" vì quá hợp hoàn cảnh.

Duy Mạnh ‘thụt vòi’, hạ màn chiêu ‘đạp đồng nghiệp để đi lên’ hay sợ hãi quyền lực ngầm của Phi Nhung?

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Sau khi thách thức bà Phương Hằng và dùng chiêu mà cư dân mạng cho là ‘tự biên tự diễn’, mới đây ca sĩ Duy Mạnh lại có phát ngôn gây chú ý liên quan tới ca sĩ Phi Nhung.

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Từ khóa:   ca sĩ Duy Mạnh nghệ sĩ làm từ thiện tiền từ thiện

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