SỐC: Dàn trai Mlem Người Ấy Là Ai khiến fan 'nóng mặt' vì lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội

Hậu trường 13/06/2021 11:33

Có thể nói những thí sinh trong chương trình hẹn hò đình đám Người Ấy Là Ai đều là cực phẩm. Tuy nhiên, những lần các thí sinh này lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội cũng không phải là ít.

Chương trình Người Ấy Là Ai luôn thu hút công chúng khi quy tụ những mỹ nam hàng đầu khắp đất nước. Mỗi tuần chương trình đều khiến khán giả lác mắt với 5 anh chàng tài sắc vẹn toàn. Có lẽ vì chương trình quá thu hút khán giả nên lượt xem đều cao ngất ngưỡng và sau khi thi xong các thí sinh cũng bị soi cuộc sống cá nhân trên MXH lẫn ngoài đời thật. 

Mới đây, cõi mạng được dịp náo loạn khi clip nóng được cho là của một người tên M.K - người có nét giống thí sinh từng tham gia Người Ấy Là Ai mùa 3 được chia sẻ tràn lan trên các diễn đàn. Đáng chú ý là trước đó không lâu, một loạt ảnh nóng được cho là của các thí sinh trong show hẹn hò trên cũng bị ai đó tung lên mạng, xuất hiện trong đó có cả những mỹ nam “hoa đã có chủ” từng lên sóng.

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Mùa 1 tập 8, Huy Phong và Thùy Linh đã hẹn hò cùng nhau - Ảnh: Internet
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Body chuẩn từng cm của anh chàng - Ảnh: Internet
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Hồng Hải là thí sinh 'hoa đã có chủ' - Ảnh: Internet
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Anh bị nghi lộ ảnh nhạy cảm trong khách sạn - Ảnh: Internet
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Thí sinh Khánh Sự thừa nhận mình thuộc giới tính thứ ba trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet
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Anh chàng khoa body nóng rực lửa - Ảnh: Internet

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Thí sinh Mario Thành Tâm cũng chăm khoe body - Ảnh: Internet

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Huy Kai chụp ảnh khoe vòng 3 khá nhạy cảm - Ảnh: Internet
MXH chia sẻ rầm rộ clip nóng, nghi của hot boy chương trình hẹn hò đình đám 'Người ấy là ai'

MXH chia sẻ rầm rộ clip nóng, nghi của hot boy chương trình hẹn hò đình đám 'Người ấy là ai'

Sau clip nóng 8 phút gây chấn động dư luận của nữ diễn viên "Về nhà đi con", mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền clip nhạy cảm nghi của "nam chính" trong show truyền hình đình đám "Người ấy là ai?".

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