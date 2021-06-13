SỐC: Dàn trai Mlem Người Ấy Là Ai khiến fan 'nóng mặt' vì lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội

Chương trình Người Ấy Là Ai luôn thu hút công chúng khi quy tụ những mỹ nam hàng đầu khắp đất nước. Mỗi tuần chương trình đều khiến khán giả lác mắt với 5 anh chàng tài sắc vẹn toàn. Có lẽ vì chương trình quá thu hút khán giả nên lượt xem đều cao ngất ngưỡng và sau khi thi xong các thí sinh cũng bị soi cuộc sống cá nhân trên MXH lẫn ngoài đời thật.

Mới đây, cõi mạng được dịp náo loạn khi clip nóng được cho là của một người tên M.K - người có nét giống thí sinh từng tham gia Người Ấy Là Ai mùa 3 được chia sẻ tràn lan trên các diễn đàn. Đáng chú ý là trước đó không lâu, một loạt ảnh nóng được cho là của các thí sinh trong show hẹn hò trên cũng bị ai đó tung lên mạng, xuất hiện trong đó có cả những mỹ nam “hoa đã có chủ” từng lên sóng.