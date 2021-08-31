Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sau 2 tuần nhập viện vì đột quỵ: Vẫn phải thở máy, khi nghe vợ gọi thì chảy nước mắt

Mới đây, bạn bè và người thân của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã chia sẻ về tình trạng hiện tại của ông sau 2 tuần nhập viện vì đột quỵ.

Theo Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực - chồng nữ ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, người bạn thân của gia đình nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, sau gần hai tuần nhập viện, sức khỏe của ông đã khá hơn.

"Hiện Trần Mạnh Tuấn đã mở được mắt, khi nghe vợ gọi, anh chảy nước mắt và có những chuyển động nhẹ, tuy vậy phải chờ vài ngày nữa mới có thể khẳng định được. Phần não trạng sẽ có kết luận vào tuần tới, sau khi chụp chiếu" - ông Nguyễn Trung Trực chia sẻ với Dân Việt.

Cũng theo ông Trung Trực, hiện tại, tinh thần của vợ nam nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - bà Kiều Đàm Linh đã ổn định hơn. Do tình hình dịch bệnh nên mọi người không thể vào viện giúp đỡ, chỉ có bà Linh ở lại chăm sóc chồng.

Ngày 17/8, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ tại nhà - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, mọi người và gia đình đều hi vọng sức khỏe của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chuyển biến tích cực trong vài ngày tới, song vẫn đang chờ thông tin từ phía bác sĩ. Được biết, hiện tại, những bộ phận trong cơ thể như tim, phổi… đã bình thường, còn não trạng như thế nào vẫn phải theo dõi.

Theo Tuổi Trẻ Online, bà Kiều Đàm Linh - vợ của nghệ sĩ - cho biết: "Tạm thời lúc này anh đã qua được nguy hiểm, nhưng vẫn phải thở bằng máy. Để chính xác hơn thì bác sĩ nói phải chờ đợi thêm một số ngày nữa xem tương tác của anh ấy với máy móc, thiết bị y tế như thế nào.

Dù chưa tỉnh nhưng tình trạng đã tích cực hơn, không nguy kịch như những ngày đầu phải giành giật sự sống nữa. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện và chờ đợi bên ngoài. Hằng ngày có gì cần thì bác sĩ gọi mình có mặt thôi, chứ không được túc trực thường xuyên bên giường bệnh".

Được biết, ngày 17/8, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị đột quỵ tại nhà. Thấy cơn đau bất thường của chồng, bà Kiều Đàm Linh gọi điện cho phía bác sĩ và gọi xe cấp cứu đưa ông đến Bệnh viện 175 (TP.HCM) để điều trị. Trước đó, nam nghệ sĩ còn tích cực tham gia các hoạt động chống dịch. Ông có buổi biểu diễn đặc biệt dành cho các bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 ở thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Nam nghệ sĩ thể hiện hàng loạt ca khúc như Quê hương (Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân), Về quê (Phó Đức Phương), Diễm xưa và Còn tuổi nào cho em (Trịnh Công Sơn) khiến người nghe xúc động.

Bị nói giả vờ đột quỵ để trục lợi, NS Thương Tín lên tiếng: 'Trời ơi, tôi chết đến nơi, nằm hôn mê hai, ba ngày. Sao tung tin gì kỳ vậy?' Những tháng trước, cộng đồng từng xôn xao khi nghệ sĩ nổi tiếng một thời Thương Tín đã nhập viện vì đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều tin đồn đã xuất hiện khi người ta cho rằng anh đang giả bệnh để nhận tiền từ thiện. Mới đây, nam nghệ sĩ đã lên tiếng.

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