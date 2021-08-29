Mới đây, mạng xã hội đột nhiên xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ Phi Nhung đang điều trị tại bệnh viện. Ngay sau đó, quản lý của cô đã đăng tải trên trang cá nhân bài viết nói rõ vấn đề.

Việc nữ ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 và có những chuyển biến nặng khiến người thân, bạn bè và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, Phi Nhung đã được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau gần 3 ngày được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực, sức khỏe của Phi Nhung đã có những cải thiện đáng mừng. Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Bên cạnh những tin tốt thì trên mạng xã hội vẫn còn lan truyền nhiều thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Trước những tình huống trên, quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật và cầu nguyện cho nữ ca sĩ có thể vượt qua đại nạn.

Cập nhật tình hình của Phi Nhung ngày 29/8, một người quản lý cho biết nữ ca sĩ vẫn ổn và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thực tế, nữ ca sĩ vẫn phải thở máy, lọc máu và uống thuốc để điều trị. Đồng thời, người này cũng kèm theo hình ảnh khẳng định là giả mạo Phi Nhung nằm trên giường bệnh với nhiều dây dẫn chằng chịt. Bài viết cập nhật tình hình của quản lý - Ảnh: Chụp màn hình "Hình fake nhé cả nhà ơi. Hiện tại sức khoẻ của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng, đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng HA. Đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi, SP02 đang là 94".

Đính chính hình ảnh được lan truyền là không đúng sự thật - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới thông tin này, nhiều khán giả đã để lại bình luận hoang khi có quá nhiều điều sai sự thật, làm ảnh hưởng đến nữ nghệ sĩ và những người quan tâm cô. Một số ý kiến khác cho biết vẫn đang tiếp tục cầu nguyện mong cho Phi Nhung được bình an. Bình luận của cư dân mạng - - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, mạng xã hội cũng rộ tin đồn nữ ca sĩ "Bông điên điển" đã qua đời khiến netizen được phen náo loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, MC diễn viên Quốc Thuận đã thông qua trang cá nhân của mình để đính chính bác bỏ tin đồn thất thiệt. Anh khẳng định, nữ ca sĩ còn sống và hy vọng cư dân mạng đừng đọc thông tin trên những trang không chính thống chỉ vì mục đích câu view và share, không chính xác.

Bác sĩ tại bệnh viện nơi Phi Nhung điều trị thông báo về tình trạng nữ ca sĩ hiện tại Ca sĩ Phi Nhung đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục quá trình điều trị. Mới đây, một bác sĩ của bệnh viện trên đã có vài chia sẻ về tình trạng của Phi Nhung trong thời điểm hiện tại.

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