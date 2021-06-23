Vừa qua, ồn ào giữa ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường xảy ra với nhiều tình tiết khiến dư luận dậy sóng. Theo đó, một số nghệ sĩ đã tham gia bàn luận về sự việc. Mới đây, phía Phi Nhung cũng đã lên tiếng về một sự việc liên quan.

Những ngày gần đây, lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường khiến công chúng được dịp xôn xao. Theo đó, nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đang cố ý bóc lột, chiếm đoạt tiền cát-xê của con trai. Dù Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, trần tình về mọi việc nhưng có vẻ scandal vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Liên quan đến sự việc, một số người nổi tiếng đã công khai chỉ trích Phi Nhung như Hoa Hậu Phương Lê, và gần đây nhất là nam nhạc sĩ có hàng loạt bài hit đình đám một thời Hồng Xương Long.

Hồng Xương Long - Ca sị Ảnh: Internet Thậm chí, Hồng Xương Long còn công khai một loạt tin nhắn được cho là của Phi Nhung đe dọa anh. Theo đó, anh chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc: "Phi Nhung gọi điện yêu cầu tôi gỡ bài và đăng status xin lỗi cô ấy ngay trong buổi chiều hôm đó, nếu không cô ấy sẽ không bỏ qua. Tôi trả lời là: 'Anh chỉ nói lên quan điểm đúng sai và cần minh bạch, không phải đả kích hay hơn thua với em. Anh tại sao phải gỡ?’ Sau đó Phi Nhung nhắn tin hù dọa đòi kiện ra tòa, đòi đăng báo tôi và mời công an các kiểu". Bài đăng của Hồng Xương Long nhắc đến nhân vật tên PN và HVC trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Một phần tin nhắn qua lại của Phi Nhung và Hồng Xương Long do anh chia sẻ trên mạng - Ảnh: FBNV Ngoài ra Hồng Xương Long cũng chia sẻ việc Facebook của anh bị kẻ xấu tấn công, bị khóa sau đó. Anh cũng cho biết Phi Nhung cho rằng anh trốn vị sợ và không dám lên tiếng trên trang cá nhân tuy nhiên sau đó nam nhạc sĩ đã nói thẳng mọi chuyện. Anh cho biết thêm: "Nhân viên bên công ty Phi Nhung cũng điện thoại thay mặt Phi Nhung xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời xúc phạm tôi".

Khi Doanh nghiệp và Tiếp thị liên hệ với Phi Nhung, quản lý nữ ca sĩ chia sẻ: "Đây chỉ là chuyện hiểu lầm, cãi vã giữa các nghệ sĩ thôi". Người đại diện của Phi Nhung không muốn bàn luận thêm và cho rằng bản chất sự việc này vốn dĩ không có gì nghiêm trọng. Được biết, trước đó, Hồng Xương Long từng đăng vài bài post nêu lên trang cá nhân trong lúc Phi Nhung và Hồ Văn Cường xảy ra hiểu lầm. Anh chia sẻ khá nhiều suy nghĩ về việc giải thưởng của nam ca sĩ và chuyện Phi Nhung nên hành xử thế nào cho hợp lý gây chú ý từ cộng đồng mạng. Hiện, sự việc vẫn khiến nhiều người xôn xao.

Nhân vật cộm cán quyền lực đứng sau mọi hoạt động của Phi Nhung là ai? Từ chỗ chỉ hợp tác, Phi Nhung và nhân vật này dần quý mến và tin tưởng nhau như người thân ruột thịt.

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