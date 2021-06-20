Nhân vật cộm cán quyền lực đứng sau mọi hoạt động của Phi Nhung là ai?

Từ chỗ chỉ hợp tác, Phi Nhung và nhân vật này dần quý mến và tin tưởng nhau như người thân ruột thịt.

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang bóc lột, cố tình chiếm đoạt tiền cát-xê của con trai. Dù Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi và trần tình nhiều lần nhưng mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Một nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong sự việc này chính là Diễm Nguyễn - quản lý của Phi Nhung và cũng là người trực tiếp nắm giữ toàn bộ tiền cát-xê lẫn 200 triệu đồng phần thưởng Vietnam idol Kids của Hồ Văn Cường.

Ngoài việc đi hát thì Phi Nhung có đời tư khá kín tiếng nên có rất ít thông tin về chuyện cá nhân cũng như những người bên cạnh cô. Được biết, Diễm Phạm, hay còn được người thân gọi với tên Tèo, là quản lý trực tiếp các công việc cho Phi Nhung gần 10 năm nay. Diễm Phạm làm quản lý cho Phi Nhung gần 10 năm - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ quen biết người quản lý cũng từ môi trường làm việc của mình. Từ chỗ chỉ hợp tác, cả hai dần quý mến và tin tưởng nhau như người thân ruột thịt. Dù Phi Nhung thường xuyên đi về ở cả Mỹ và Việt Nam, nhưng lịch làm việc của cô luôn được Diễm Phạm sắp xếp chu đáo.

Diễm Phạm cũng là người thay mặt nữ ca sĩ trao đổi với các bầu show, đơn vị tổ chức chương trình và các nhãn hàng về phần chi phí và hoạt động chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra, người quản lý này cũng hỗ trợ Phi Nhung trong việc kinh doanh nhà hàng. Có lẽ, vì mối quan hệ thân tình này mà Phi Nhung tin tưởng để Diễm Phạm quản lý tiền bạc. Thậm chí, trong một lần phỏng vấn, Phi Nhung cho biết ngay cả cô cũng không biết tiền cát-xê của mình bao nhiêu, tất cả do quản lý giữ còn mình chỉ cần tập trung đi hát. Diễm Phạm rất thân thiết với các con của Phi Nhung - Ảnh: Internet Không chỉ gắn bó với Phi Nhung, Diễm Phạm còn rất thân thiết với cả con nuôi và con ruột của cô, con nuôi của Phi Nhung còn quản lý là "bố". Trong một lần Wendy - con gái ruột của Phi Nhung về Việt Nam thăm gia đình, Diễm Phạm cũng thoải mái khoe loạt hình chụp chung cùng cô bé. Qua những bức ảnh, có thể thấy mối quan hệ của cả hai khá thân thiết. Ngay cả Hồ Văn Cường - đứa con nuôi được Diễm Phạm "nắm" hết tiền bạc - trước khi scandal xảy ra cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng quản lý Phi Nhung.

Nghệ sĩ múa Phạm Ngà: 'Nhờ Phi Nhung nên Hồ Văn Cường mới thành người, trả 100 tỷ cho Phi Nhung còn chưa đủ' Liên quan đến vụ lùm xùm của mẹ con ca sĩ Phi Nhung, vừa qua, nghệ sĩ múa Phạm Ngà đã có một đoạn video khá dài chia sẻ những quan điểm của mình và được một số cư dân mạng ủng hộ hết lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vat-com-can-quyen-luc-dung-sau-moi-hoat-dong-cua-phi-nhung-la-ai-409414.html