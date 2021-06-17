Nghệ sĩ múa Phạm Ngà: 'Nhờ Phi Nhung nên Hồ Văn Cường mới thành người, trả 100 tỷ cho Phi Nhung còn chưa đủ'

Hậu trường 17/06/2021 15:48

Liên quan đến vụ lùm xùm của mẹ con ca sĩ Phi Nhung, vừa qua, nghệ sĩ múa Phạm Ngà đã có một đoạn video khá dài chia sẻ những quan điểm của mình và được một số cư dân mạng ủng hộ hết lời.

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đang khiến dư luận dậy sóng với hàng loạt ồn ào. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước thông tin nữ ca sĩ và quản lý giữ toàn bộ cát-xê và 200 triệu đồng tiền Hồ Văn Cường thắng giải Vietnam Idol Kids nên cho rằng nữ ca sĩ đang có ý bóc lột và chiếm đoạt tiền của con nuôi. Tuy chính Hồ Văn Cường và bố mẹ ruột đã nhiều lần quay clip đính chính, xin lỗi nhưng dư luận vẫn chưa có dấu hiệu dịu lại.

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Ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Vừa qua, hoa hậu Phương Lê cũng đã lên tiếng bức xúc về câu chuyện. Cô chỉ trích ca sĩ Phi Nhung khi cho rằng 5 năm Hồ Văn Cường đi hát mà không kiếm được 5 tỷ là "quá tệ". Đồng thời, Hoa hậu cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với hành vi "bêu xấu" con nuôi trên mạng xã hội của Phi Nhung.

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Hoa hậu Phương Lê - Ảnh: Internet

Mới đây, diễn viên múa Phạm Ngà đã đăng một video dài hơn 18 phút nói lên những suy nghĩ của mình về vụ việc. Về việc Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường bị đem ra "đặt lên bàn cân" với nhau, Phạm Ngà cho biết ca sĩ mỗi người mỗi khác, ai "gặp thời gặp thế" thì nổi hơn, tiền kiếm được nhiều hơn là chuyện bình thường. Theo quan điểm của cô, khán giả không nên so sánh giữa hai cô cậu ca sĩ trẻ tuổi này. 

Bên cạnh đó, cô cũng không quên chỉ trích "một cô hoa hậu nào đó" khi cho rằng đi hát kiếm được nhiều tiền là không đúng. Bởi ngay cả bản thân Phạm Ngà "đi làm cả đời cũng không kiếm được 1 tỷ". 

"Cái cô Hoa hậu nào nói đi hát 5 năm không có 5 tỷ là lỗi của Phi Nhung. Trời ơi, đến tôi là nghệ sĩ làm cả đời còn chưa có 1 tỷ đây này. Làm nghệ sĩ là cống hiến nghệ thuật, rồi từ nghệ thuật kiếm tiền từ những cái khác, đôi khi còn phải hát, phải diễn miễn phí để lấy danh. Hồ Văn Cường bé tí ti mà đi hát đời có 5 tỷ. Phi Nhung có rất nhiều con mà dạy Hồ Văn Cường như thế là quá tốt" - Phạm Ngà nói trong video.

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Nghệ sĩ múa Phạm Ngà - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Phạm Ngà cũng thẳng thắng lên tiếng bên vực Phi Nhung vì "giáo dưỡng" đứa con nên người mới là điều quan trọng.

"Tiền không quan trọng đâu, quan trọng là Hồ Văn Cường được giáo dục trong một môi trường tốt. Nhờ Phi Nhung nên cậu ấy mới thành người, trở thành một ca sĩ bài bản. Rồi sau này ra đời tự kiếm cơm được. Hồ Văn Cường rất ít người biết, đến tôi còn không biết. Thế thì làm sao mà 5 năm kiếm được 5 tỷ, thần thánh à? Phi Nhung nuôi ăn ở, ốm đau, giáo dục lên một người tốt, cái đó có trả 100 tỷ cho Phi Nhung còn chưa đủ" - Phạm Ngà nói trong video.

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Bình luận của cư dân mạng bên dưới video - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới video, một số người đã tỏ ra vô cùng đồng tình với cô, Một số người còn cho rằng nếu không có mẹ nuôi thì Hồ Văn Cường đã "lặn mất tăm" chứ không được nổi tiếng như bây giờ.

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Từ khóa:   ns Phi Nhung Hồ Văn Cường NS múa Phạm Ngà

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