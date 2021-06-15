Quản lý tiết lộ Phi Nhung từng muốn gia đình Hồ Văn Cường dọn ra nhưng 'ba mẹ Cường không chịu đi'

Mới đây, trong một lần phỏng vấn với Phụ nữ TP.HCM, quản lý Diễm Phạm của ca sĩ Phi Nhung - người đang giữ toàn bộ tiền cát xê của Hồ Văn Cường đã tiết lộ nhiều điều về cuộc sống hiện tại ở nhà nữ ca sĩ.

Những ngày gần đây, chuyện lùm xùm giữa ca sĩ Phi Nhung và con trai nuôi Hồ Văn Cường đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường "nói xấu" Phi Nhung với 1 fan khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cư dân mạng soi ra bằng chứng nữ ca sĩ đang lợi dụng con trai nuôi. Dù cho Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi nhưng sự việc vẫn chưa lắng xuống.

Đáng chú ý, theo Diễm Phạm, từ sau khi sự việc vỡ lở, bản thân Phi Nhung đã muốn cho gia đình Cường dọn ra ngoài nhưng vì thương nên "cố chịu đựng".

Theo quản lý, ba mẹ Hồ Văn Cường không biết chữ vì cuộc sống dưới quê "quá khổ" nên mới ở TP.HCM. Tuy nhiên, Cường lại thường ăn nói cộc lốc với ba mẹ, "cái tâm nó thương nhưng nó không biết cách thể hiện".

"Quan trọng bây giờ là ba mẹ Cường không chịu đi. Bữa giờ chị Nhung đau quá, chị giận quá muốn mọi người ra khỏi nhà nhưng cuối cùng Cường cũng là đứa con chị Nhung thương nên nhất định phải bảo vệ con lúc này. Chị Nhung bây giờ đang ráng chịu đựng. Chị Nhung giúp gia đình người khác khi họ không có gì nhưng bây giờ xã hội quay lại chỉ trích. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần các bé còn lại. Ai chịu? Quán xá bây giờ khó hoạt động nữa? Bạn nghĩ đi, tổn thất lớn đến mức nào? Nhà này chị Nhung ủng hộ các con tự lập nhưng ba mẹ Cường không có ý đó. Ở dưới quê họ khổ lắm nên khi lên thành phố, họ muốn bám chặt ở đây để bảo vệ con" - quản lý chia sẻ với Phụ nữ TP.HCM.

Cha mẹ Hồ Văn Cường - Ản: Internet

Khi được hỏi về số tiền hiện tại của Cường, quản lý cho biết: "Tiền nhiều lắm, đừng lo", và cũng nói thêm rằng thỉnh thoảng có thông báo với Cường. Người quản lý khẳng định tất cả thu chi trong công ty đều được ghi lại rõ ràng.

Nhận xét về Hồ Văn Cường, Diễm Phạm cho rằng cậu bé vì được thương nên mắc bệnh ngôi sao, ở nhà không phụ giúp được gì, chỉ có Phi Nhung là người lên tiếng trách mắng được.

"Tôi rất buồn, một số người - tôi không muốn nêu tên - cứ nghĩ nó còn nhỏ nên phải được thương. Chị Nhung nói đúng, Cường vì được thương nhiều nên bé đang nghĩ bé là ngôi sao. Ví dụ như, ở nhà này, anh Mười hay tôi rảnh là ra quán phụ việc. Chị Thu ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ còn Cường học về chỉ biết nằm trong phòng, có khi nằm 24/24 mà không làm gì. Chị Nhung có đợt tức quá phải la lên, thế là Cường giận. Trong nhà này, chị Thu, anh Mười (ba mẹ Hồ Văn Cường) không la, chỉ có chị Nhung là người lên tiếng" - quản lý Phi Nhung chia sẻ.