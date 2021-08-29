Ca sĩ Phi Nhung đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục quá trình điều trị. Mới đây, một bác sĩ của bệnh viện trên đã có vài chia sẻ về tình trạng của Phi Nhung trong thời điểm hiện tại.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 và có những chuyển biến nặng khiến người thân, bạn bè và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, Phi Nhung đã được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau gần 3 ngày được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực bệnh Covid-19, sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung đã có những cải thiện đáng mừng.

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo SAOstar, mới đây, một bác sĩ tại bệnh viện nơi Phi Nhung đang chữa trị cho biết tình trạng của nữ ca sĩ đã có dấu hiệu tốt. Cụ thể, Phi Nhung vẫn đang nằm ICU, phải thở máy và lọc máu liên tục nhưng chưa cần can thiệp ECMO.

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình trạng sức khỏe của Phi Nhung - Ảnh: SAOstar

Tuy nhiên, sức khỏe của giọng ca 7X đã cải thiện hơn so với lúc mới nhập viện. Cô cũng có những phản ứng đáp lại khá tích cực khi nghe bác sĩ gọi tên. Thông tin này quả là điều đáng mừng bởi lẽ, ngay khi nữ ca sĩ có những chuyển biến nặng, ai nấy cũng hy vọng cô có thể mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.

Bài viết của MC Quốc Thuận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội rộ tin đồn nữ ca sĩ "Bông điên điển" đã qua đời khiến netizen được phen náo loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, MC diễn viên Quốc Thuận đã thông qua trang cá nhân của mình để đính chính bác bỏ tin đồn thất thiệt. Anh khẳng định, nữ ca sĩ còn sống và hy vọng cư dân mạng đừng đọc thông tin trên những trang không chính thống chỉ vì mục đích câu view và share, không chính các.

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