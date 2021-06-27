Nhạc sỹ Hồng Xương Long đăng trạng thái "lạ", dân mạng gọi tên Phi Nhung

Hậu trường 27/06/2021 05:00

Mới đây, nhạc sĩ Hồng Xương Long vừa đăng tải một bài viết kể về việc bị một ngườu gọi điện công kích, miệt thị. Tuy nhiên, sự chú ý của dân mạng lại đồng loạt rơi vào ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, nhạc sĩ với nhiều bài hit đình đám một thời Hồng Xương Long đã bất ngờ đăng tải một status "lạ" trên trang cá nhân. Theo đó, anh tiết lộ bị một ca sĩ tên PN gọi điện khoe sự giàu có, khinh thường và miệt thị anh đủ đường. Mấy ngày sau lại tự nhận mình nghèo khó, "trước sau bất nhất". Ngoài ra, nam nhạc sĩ cũng đề cập đến việc nếu người này dám "thề" là không gọi thì anh sẽ gỡ hết bài đăng và công khai xin lỗi.

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Lời chia sẻ của nhạc sỹ Hồng Xương Long - Ảnh: Chụp màn hình
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 Nhạc sĩ Hồng Xương Long - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dưới phần bình luận, Hồng Xương Long cũng nêu lên bức xúc của mình về vấn đề nhận con nuôi trong giới người nổi tiếng. Theo anh, những ca sĩ nào từ các cuộc thi nổi tiếng bước ra, trong khi gia đình chưa có sự chuẩn bị thì đã có người muốn nhận nuôi để "khai thác".

"Anh thấy bức xúc. Mà mấy ca sĩ cứ thấy cuộc thi nào có vài tài năng nhí nổi lên. Gia đình chưa kịp chuẩn bị tinh thần hay bắt nhịp kịp với sự nổi tiếng của của con mình. Vậy là nhận con nuôi hết. Về tiếng thì nghe có vẻ tạo điều kiện. Nhưng thực tế gom hết tài năng nhí từ trứng nước. 

Cũng có vài công ty uy tín tạo điều kiện, đầu tư sản phẩm hình ảnh. Còn một số khai thác luôn. Rất mất cân bằng xã hội. Và phát triển âm nhạc của đất nước một cách tự nhiên. Đứa nào lên được thì được tiếng càng thơm, đứa nào không ngóc đầu lên được cũng chả ai biết. Nhiều em nhỏ nổi tiếng rần trời trước khi làm con nuôi. Về rồi tắt luôn. Giờ không biết luôn" - chia sẻ của Hồng Xương Long.

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Bình luận của nhạc sĩ bên dưới -  Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nam nhạc sĩ cũng tiết lộ về lý do "buộc tôi phải lên tiếng" ở bài viết trên. Anh cho biết, người gọi điện cho mình đã dùng nhiều lời uy hiếp, nặng lời. Khi thấy anh im lặng thì lại cho rằng anh đang trốn. Và "nếu tôi làm thinh có khi nhắn và gọi hoài nữa nha”.

 “Gọi điện thoại uy hiếp người ta. Nặng lời, khi người. Xong thấy người ta không nói gì lại nhắn tin hù dọa đủ thứ. Thậm chí người không muốn nói gì thêm lại bị nhắn tin hỏi là tôi trốn? Buộc tôi phải lên tiếng nha. Nếu tôi làm thinh có khi nhắn và gọi hoài nữa nha” - bình luận của Hồng Xương Long bên dưới bài viết.

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Nhạc sĩ  Hồng Xương Long và ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Dù không"điểm mặt chỉ tên ai" nhưng hầu hết cộng đồng mạng đều đồn đoán rằng người gọi điện cho Hồng Xương Long chính là Phi Nhung bởi lẽ trước đây, anh từng công khai rất nhiều tin nhắn được cho là của nữ ca sĩ công kích mình. Đồng thời, anh cũng cho biết thêm: "Nhân viên bên công ty Phi Nhung cũng điện thoại thay mặt Phi Nhung xin lỗi vì bức xúc nên lỡ lời xúc phạm tôi". Quản lý nữ Phi Nhung sau đó cũng chia sẻ: "Đây chỉ là chuyện hiểu lầm, cãi vã giữa các nghệ sĩ thôi".

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Một phần tin nhắn qua lại của Phi Nhung và Hồng Xương Long do anh chia sẻ trên mạng - Ảnh: FBNV

Hiện, chưa biết thực hư ra sao nhưng vụ việc đang thu hút sự quan tâm và bán tán từ phía cư dân mạng.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồng Xương Long Hồ Văn Cường Phi Nhung

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