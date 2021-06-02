Bị nói giả vờ đột quỵ để trục lợi, NS Thương Tín lên tiếng: 'Trời ơi, tôi chết đến nơi, nằm hôn mê hai, ba ngày. Sao tung tin gì kỳ vậy?'

Hậu trường 02/06/2021 20:37

Những tháng trước, cộng đồng từng xôn xao khi nghệ sĩ nổi tiếng một thời Thương Tín đã nhập viện vì đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều tin đồn đã xuất hiện khi người ta cho rằng anh đang giả bệnh để nhận tiền từ thiện. Mới đây, nam nghệ sĩ đã lên tiếng.

Thời gian qua, dư luận Việt Nam được dịp xôn xao khi liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến giới nghệ sĩ, mà một trong số đó là thông tin "diễn viên Thương Tín giả đột quỵ để nhận tiền từ thiện từ cộng đồng".

Cụ thể, một Youtuber đã có bài phân tích và chỉ ra nhiều điều "bất hợp lý" về việc nghệ sĩ Thương Tín đột quỵ nhưng ngay khi nhận tiền từ thiện lại trở nên khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn có thể tự lái xế hộp (xe mua bằng số tiền quyên góp trên) từ Sài Gòn về Phan Rang mà không "hề hấn" gì. 

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Nghệ sĩ Thương Tín trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong, nghệ sĩ Thương Tín cho biết bản thân rất buồn khi nghe dân mạng nói vậy. Anh cũng cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, "một ngày nằm viện mấy triệu bạc" quá tốn kém nên đã nằng nặc xin về sớm dù được bác sĩ khuyên ở lại vì chưa khỏe.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết bản thân phải chịu sự dè bỉu từ những người xung quanh khi "họ xem báo mạng rồi nói tôi lừa gạt, giả bộ". 

"Mấy hôm trước tôi ra chợ, mấy người bảo xem qua mạng, thấy người ta nói tôi giả bộ, lừa gạt. Trời ơi, tôi chết đến nơi, nằm hôn mê hai, ba ngày không biết gì. Bao nhiêu người chứng kiến chứ! Sao tung tin gì kỳ vậy? Tôi tức quá. Phải kiện đến nơi đến chốn. Tôi phải bảo vệ tôi

Nói vậy là xúc phạm đến tôi. Tôi muốn về quê luôn. Ở đây nghe người ta nói, tôi mệt mỏi, buồn bã. Mấy hôm nay tôi rất bức xúc, xúc phạm danh dự của tôi quá trời. Sống chết cũng phải kiện để lấy lại công bằng cho mình" - nam nghệ sĩ nói với Tiền Phong.

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Nam nghệ sĩ cho biết hiện đang rất buồn về những lời đồn thất thiệt - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ về vụ việc, vợ Thương Tín cũng cho biết: "Khi anh Tín nằm xuống, ổng có biết gì đâu? Tôi vẫn còn giấy nhập viện, giấy ra viện của ổng để chứng minh ổng bệnh thật, chứ không đóng kịch".

Về tình hình sức khỏe hiện tại, Thương Tín cho biết bản thân vẫn còn yếu nhưng buồn rất nhiều. Anh cũng cay đắng cho hay: "Bao nhiêu năm làm phim, bao nhiêu công sức mồ hôi bỏ ra trong bao nhiêu bộ phim. Thế mà tự nhiên bị người ta vu cáo vậy!"

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Từ khóa:   Diễn viên Thương Tín Thương Tín đột quỵ tiền từ thiện

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