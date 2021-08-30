Con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai nghẹn ngào nhắc đến Việt Hương: 'Một người chị không ruột rà thân thuộc, trăm công nghìn việc nhưng vẫn hướng về đứa em này'

Sau hậu sự cho cố nghệ sĩ Bạch Mai, nghệ sĩ Bình Tinh - con gái cô - đã có một bức tâm thư cảm động gửi đôi lời đến vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương vì đã hết lòng giúp đỡ gia đình lúc tang sự.
Sự ra đi của nghệ sĩ kiêm soạn giả Bạch Mai là sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Được biết, ngay khi hay tin mẹ qua đời, nghệ sĩ Bình Tinh (con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai) đã gọi ngay cho danh hài Việt Hương. Ngay lập tức, chị đã nhanh chóng lên xe cấp cứu chạy thẳng sang nhà đón Bình Tinh sang Bệnh viện An Bình (TP.HCM) để lo hậu sự cho mẹ. - thông tin từ Thanh Niên.
Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh đã có bài đăng cảm động để gửi lời cảm ơn đến vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương. Theo đó, nữ nghệ sĩ vở "Cô gái Đồ Long" cho biết Việt Hương chẳng những lo cho mẹ cô chu toàn còn thay mặt mẹ con cô gửi như yếu phẩm đến nhà xác bệnh viện An Bình để "bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên tại đó cũng như những nhân viên đội thiện nguyện" đã hết lòng lo lắng cho hậu sự của mẹ mình.
Trước tấm lòng của Việt Hương, Bình Tinh cho biết "Em khóc mẹ chưa đủ. Em tiếp tục rơi nước mắt vì chị. Một người chị không ruột rà thân thuộc, trăm công ngàn việc đủ các thứ trên đời mà luôn hướng về đứa em này. Chỉ với 1 câu nói: Chị thương ai họ Huỳnh lắm. Mà hữu duyên em lại họ Huỳnh".
Cuối bài viết, Bình Tinh đã xin mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ cho vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương thật nhiều sức khỏe, bình an để có thể tiếp tục giúp đỡ tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn khổ sở vượt qua nạn kiếp đại dịch này.
Bên dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ như Minh Nhí, Hồng Vân, Bạch Nga (em cố nghệ sĩ Bạch Mai),... cùng rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ tình cảm, gửi lời cảm ơn đến vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương vỉ những hành động cao đẹp của mình.