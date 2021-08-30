Con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai nghẹn ngào nhắc đến Việt Hương: 'Một người chị không ruột rà thân thuộc, trăm công nghìn việc nhưng vẫn hướng về đứa em này'

Sự ra đi của nghệ sĩ kiêm soạn giả Bạch Mai là sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Được biết, ngay khi hay tin mẹ qua đời, nghệ sĩ Bình Tinh (con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai) đã gọi ngay cho danh hài Việt Hương. Ngay lập tức, chị đã nhanh chóng lên xe cấp cứu chạy thẳng sang nhà đón Bình Tinh sang Bệnh viện An Bình (TP.HCM) để lo hậu sự cho mẹ. - thông tin từ Thanh Niên.

Bình Tinh bên di ảnh mẹ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh đã có bài đăng cảm động để gửi lời cảm ơn đến vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương. Theo đó, nữ nghệ sĩ vở "Cô gái Đồ Long" cho biết Việt Hương chẳng những lo cho mẹ cô chu toàn còn thay mặt mẹ con cô gửi như yếu phẩm đến nhà xác bệnh viện An Bình để "bảo vệ sức khỏe cho các nhân viên tại đó cũng như những nhân viên đội thiện nguyện" đã hết lòng lo lắng cho hậu sự của mẹ mình.