H’Hen Niê: “Chị Phạm Hương thì rất thành công rồi. Em phải là chân thật của em”

Top 5 “Hoa hậu Hoàn Vũ” 2018 chia sẻ về kinh nghiệm của mình tại cuộc thi “Miss Universe Vietnam” năm đó trong Digital series “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam”.

“VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” là Digital series đầu tiên nằm trong dự án “Woman Talk Vietnam”. Đây là một dự án dài hơi với nhiều hoạt động hướng về phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ bằng những diễn đàn, đối thoại, phần hùng biện hấp dẫn từ những hình mẫu phụ nữ đến từ nhiều thế hệ. Trong thời đại mới, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đang ngày ngày nỗ lực, tự do làm chủ cuộc sống. Họ sẵn sàng đối mặt, vượt thử thách, khai phá mọi sức mạnh tiềm tàng bên trong và tạo nên điều phi thường. Xã hội càng phát triển, phụ nữ càng thể hiện được vị thế của mình. Vì vậy, “Woman Talk Vietnam” là một dự án lâu dài với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho những người phụ nữ thành công trong cuộc sống và xã hội, từ đó lan toả niềm cảm hứng về những người phụ nữ tuyệt vời ấy.

Hoa hậu H'Hen Niê làm host của chương trình trực tuyến “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam”. Ảnh: BTC "Woman Talk Vietnam” còn đồng hành trên con đường tìm kiếm chủ nhân cho vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 thông qua Digital series mang tên “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam”. Đây là nơi để phụ nữ được thể hiện quan điểm, chính kiến và thảo luận về những chủ đề liên quan đến nữ quyền, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò người phụ nữ trong thời đại mới. Đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối chương trình chính là những người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Vũ Hoàng My, Á hậu Kim Duyên… Đồng thời trong mỗi tập sẽ có sự tham gia của các khách mời là những người phụ nữ thành công và truyền cảm hứng trong cuộc sống: NTK Thủy Nguyễn, Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Angela Nguyễn – Giám đốc điều hành OBV, Doanh nhân Nguyễn Phi Vân, ca sĩ Thuỷ Tiên, Hoa hậu Phương Khánh, doanh nhân – nhà hoạt động xã hội Helly Tống…

Là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2018, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đến các thí sinh: “Chị Phạm Hương thì rất thành công rồi. BTC họ không có tìm kiếm chị Phạm Hương thứ hai. En muốn sống thật với chính bản thân của em. Em phải là chân thật của em”. Ca sĩ Thuỷ Tiên thì trải lòng: “Để vượt qua được, thật sự rất là khó khăn. Thời điểm đó, mọi người biết không, Tiên còn suy nghĩ là muốn chết nữa cơ” cùng câu chuyện về vấn nạn bạo hành: “Bạo hành mà sợ và bị ám ảnh nhất là bị đánh đập, cứ bị sống trong hoảng loạn một thời gian rất dài”. Poster chính thức dàn host và khách mời là những phụ nữ nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau. Ảnh: BTC Bên cạnh việc thảo luận, chia sẻ về những vấn đề xã hội, digital series “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” còn là cổng thông tin tư vấn chính thức cho các thí sinh trên hành trình chinh phục HHHV VN 2021 và khắc hoạ rõ nét chân dung về người kế nhiệm tiếp theo của Hoa hậu Khánh Vân, viết tiếp niềm tự hào vẻ vang hai tiếng Việt Nam tại “Miss Universe” và lan toả các giá trị cộng đồng, lòng nhân ái, sẻ chia và yêu thương. Thông qua đoạn trailer được công bố, lộ diện một vài thí sinh tiềm năng của năm nay, tất cả đều vô cùng tự tin trình bày quan điểm cá nhân và thể hiện kỹ năng trước các khách mời. Hoa hậu H’Hen Niê phải thốt lên rằng: “Wow”. Á hậu Kim Duyên đề cử người đẹp Ngọc Châu tham gia cuộc thi năm nay: “Đặc biệt là chị Ngọc Châu. Em từng đùa là chị Ngọc Châu không đi thi là em nộp hồ sơ cho chị Ngọc Châu đi thi luôn”. Á hậu Hoàng My Ca sĩ Thủy Tiên Và Hoa hậu Phương Khánh sẽ là những người phụ nữ khách mời đầu tiên trong chương trình VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam. Ảnh: BTC Tập đầu tiên của Digital “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” sẽ chính thức lên sóng 20h thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 02/10/2021.

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