Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu?

Khi xuất hiện tin đồn về việc nữ ca sĩ có thai với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không lên tiếng thanh minh cũng như phủ nhận, mà thể hiện bằng hành động này đây.
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Vào đúng ngày kỷ niệm tròn 1 năm chính thức công khai hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đăng ảnh nhận hoa từ bạn trai nhưng lại chọn bộ đầm lộ vòng 2 có phần hơi quá khổ. Dân mạng bắt được khoảnh khắc liền đồn rằng Lệ Quyên đã bí mật có con với bạn trai kém 11 tuổi mà không hề thông báo trước.
Trước tin đồn về việc mang thai, Lệ Quyên không nói gì, không lên tiếng thanh minh cũng không phủ nhận lời đồn đoán. Cô nhẹ nhàng tạo dáng "mẹ bầu" với vòng eo 58 và đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân nhằm "bật" lại dư luận đồn đoán mình mang thai.
Lệ Quyên cũng chính thức lên tiếng qua những bức ảnh này: "Ôi trời, sao phải nghi với chả án, lúc nào có gì thông báo luôn chứ giấu làm gì".