Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu?

Giải trí 27/09/2021 18:04

Khi xuất hiện tin đồn về việc nữ ca sĩ có thai với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không lên tiếng thanh minh cũng như phủ nhận, mà thể hiện bằng hành động này đây.

Vào đúng ngày kỷ niệm tròn 1 năm chính thức công khai hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đăng ảnh nhận hoa từ bạn trai nhưng lại chọn bộ đầm lộ vòng 2 có phần hơi quá khổ. Dân mạng bắt được khoảnh khắc liền đồn rằng Lệ Quyên đã bí mật có con với bạn trai kém 11 tuổi mà không hề thông báo trước.

Trước tin đồn về việc mang thai, Lệ Quyên không nói gì, không lên tiếng thanh minh cũng không phủ nhận lời đồn đoán. Cô nhẹ nhàng tạo dáng "mẹ bầu" với vòng eo 58 và đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân nhằm "bật" lại dư luận đồn đoán mình mang thai.

Lệ Quyên cũng chính thức lên tiếng qua những bức ảnh này: "Ôi trời, sao phải nghi với chả án, lúc nào có gì thông báo luôn chứ giấu làm gì".

Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu? - Ảnh 1

 

Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu? - Ảnh 2

Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu? - Ảnh 3
Lệ Quyên tạo dáng "mẹ bầu" ưỡng bụng chụp ảnh, như một cách "bật" lại cộng đồng mạng đoán đoán mình mang thai. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu? - Ảnh 4
Bức ảnh vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau khiến cho dân tình nhốn nháo và tưởng Lệ Quyên đang mang bầu. Ảnh: FBNV

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công!

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công!

Liên tiếp những ngày gần đây, những tin đồn không hay về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khiến dư luận nhiều phen hoang mang vì thực thực hư hư chuyện nữ ca sĩ qua đời. Nhìn những bức hình từ thời niên thiếu đã tích cực đi làm từ thiện này, nếu như Phi Nhung thật sự "qua đời" thì quả thật là ông trời quá bất công.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ quyên Lâm Bảo Châu Lệ Quyên Ca sĩ Lệ Quyên và người tình Lâm Bảo Châu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 34 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết