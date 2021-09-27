Lệ Quyên làm gì trước tin đồn ‘có bầu’ cùng tình trẻ kém 11 tuổi Lâm Bảo Châu?

Khi xuất hiện tin đồn về việc nữ ca sĩ có thai với tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên không lên tiếng thanh minh cũng như phủ nhận, mà thể hiện bằng hành động này đây.

Vào đúng ngày kỷ niệm tròn 1 năm chính thức công khai hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đăng ảnh nhận hoa từ bạn trai nhưng lại chọn bộ đầm lộ vòng 2 có phần hơi quá khổ. Dân mạng bắt được khoảnh khắc liền đồn rằng Lệ Quyên đã bí mật có con với bạn trai kém 11 tuổi mà không hề thông báo trước.

Trước tin đồn về việc mang thai, Lệ Quyên không nói gì, không lên tiếng thanh minh cũng không phủ nhận lời đồn đoán. Cô nhẹ nhàng tạo dáng "mẹ bầu" với vòng eo 58 và đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân nhằm "bật" lại dư luận đồn đoán mình mang thai.

Lệ Quyên cũng chính thức lên tiếng qua những bức ảnh này: "Ôi trời, sao phải nghi với chả án, lúc nào có gì thông báo luôn chứ giấu làm gì".

Lệ Quyên tạo dáng "mẹ bầu" ưỡng bụng chụp ảnh, như một cách "bật" lại cộng đồng mạng đoán đoán mình mang thai. Ảnh: FBNV Bức ảnh vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau khiến cho dân tình nhốn nháo và tưởng Lệ Quyên đang mang bầu. Ảnh: FBNV

Nhìn những hình ảnh này, nếu Phi Nhung 'qua đời' thì quả thật là đời bất công! Liên tiếp những ngày gần đây, những tin đồn không hay về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung khiến dư luận nhiều phen hoang mang vì thực thực hư hư chuyện nữ ca sĩ qua đời. Nhìn những bức hình từ thời niên thiếu đã tích cực đi làm từ thiện này, nếu như Phi Nhung thật sự "qua đời" thì quả thật là ông trời quá bất công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-lam-gi-truoc-tin-don-co-bau-cung-tinh-tre-kem-11-tuoi-lam-bao-chau-427231.html