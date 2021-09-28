Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021

Giải trí 28/09/2021 06:22

Sau bài thi xuất sắc tại Vòng 3 với chủ đề “Thử thách toàn năng”, MC Nam Linh chính thức bước vào Top 6 “Én Vàng”2021. Anh tiếp tục gây ấn tượng mạnh với phong cách chuyên nghiệp, duyên dáng và tràn đầy năng lượng.

Với phần thi đặc sắc và đầy thuyết phục, “nhân tố hạt giống” của “Én Vàng”2021 – Nam Linh chính thức bước vào Top 6 của “Én Vàng”2021. Anh nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả theo dõi chương trình.

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 1

Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực dẫn chương trình, MC Nam Linh luôn thử thách mình trong những hình ảnh, phong cách mới và sân chơi 2021 chính là sân chơi mà anh mong muốn thử thách mình.

Trong Tập 10 của “Én Vàng” 2021, 3 thí sinh Nam Linh, Minh Thắng và Quốc Trí bước vào 4 Thử thách đặc biệt: Dự báo thời tiết, Tin tức thể thao quốc tế, Đánh giá sản phẩm công nghệ 4.0 và Câu hỏi thử thách. Ban giám khảo đã lựa chọn chủ đề Dự báo thời tiết cho phần thi Cá nhân đầu tiên dành cho các thí sinh.

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 2
MC Nam Linh chính thức chinh phục BGK, bước vào Top 6 “Én Vàng” 2021. Ảnh: BTC

Nam Linh chính là thí sinh mở màn đêm thi của Tập 10 với bản tin Dự báo thời tiết đặc biệt của mình. Trong hình ảnh áo dài truyền thống, Nam Linh có màn chào sân ấn tượng khi có một đoạn rap về tình hình thời tiết tràn đầy năng lượng, khi cập nhật những thông tin về tình hình thiên tai trong năm 2022. 

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 3

Thông qua bản tin, Nam Linh mong muốn gửi đến “hình thái thời tiết” của con người: tinh thần lạc quan, sự thấu cảm và ý thức cộng đồng đến khán giả

Phần thi được đánh giá là hấp dẫn và tràn đầy cảm xúc. Nam Linh thể hiện thế mạnh về tư duy của một BTV cũng như kỹ năng, kinh nghiệm lâu năm trước ống kính máy quay.

MC Thanh Thảo cảm thấy yên tâm với bài thi của anh, giám khảo Hoàng Rapper thì cực hào hứng với bài Rap anh tự sáng tạo và dành lời khen cho nhịp và cảm xúc trong bài nói của anh, khác hẳn với những gì được nhận xét ở vòng 1. Còn GK Vũ Thành Vinh thì đã ghi nhận sự cố gắng của Nam Linh trong điều chỉnh tốc độ nói và cảm xúc; nam Giám khảo hoàn toàn hài lòng với phần thi này!

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 4

Có thể nói, với sự sáng tạo không ngừng và lửa yêu nghề dẫn chương trình, MC Nam Linh ngày càng nhận được sự yêu mến, ghi nhận của ban giám khảo. Từ một bản tin có phần khô khan, Nam Linh đã biến tấu với nhiều cảm xúc và tràn đầy năng lượng gửi đến những khán giả của mình.

Đến với phần thi thứ 2 - Tin Tức thể thao quốc tế, Nam Linh tiếp tục tạo gây ấn tượng với Câu chuyện Thể thao với Câu chuyện bên ngoài sân cỏ của tay vợt Novak Djokovic. Đây cũng là phần thi Nhóm của Vòng thi lần này. 

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 5

Nam Linh dẫn dắt khán giả ngược dòng hành trình của một huyền thoại quần vợt thế giới. Bằng tình yêu dành cho nhân vật này, Nam Linh gửi gắm niềm tin và ý chí không bao giờ bỏ cuộc để đạt để trở thành “chiến binh” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khai thác hình ảnh đằng sau hào quang của Novak Djokovic, Nam Linh cũng giúp khán giả có cái nhìn toàn diện về nhân vật này cũng là một điểm cộng đầy thuyết phục cho bản tin thể thao trở nên sinh động hơn. Dù không phải fan của Nole nhưng 2 giám khảo Thanh Thảo và Hoàng Rapper cũng cảm thấy đầy hào hứng với bài thi của anh!

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 6

Để chinh phục dàn giám khảo, Nam Linh bước vào phần 3 với phần thi Cá nhân tăng cường. Đã đã thật sự thuyết phục với bản tin Công nghệ Số với chủ đề "Giá trị chinh phục Ước mơ của Công nghệ". Đưa hình ảnh cụ Bà Wally Funk 82 tuổi bay vào vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos, chinh phục giấc mơ không gian, Nam Linh đã có  màn xử lý rất khéo léo và thông minh các tình huống bất ngờ ngay trong bản tin do GK Hoàng Rapper mang đến. Anh đã vô cùng bình tĩnh chủ động xử lý một cách thuyết phục và đưa bản tin trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là bài thi Công nghệ được Giám khảo Vũ Thành Vinh và Thanh Thảo bình chọn là yêu thích nhất.

Với sự nỗ lực qua từng vòng thi, Nam Linh đã chứng tỏ anh xứng đáng là một trong những thí sinh mạnh nhất năm nay. Đặc biệt với "Thử thách toàn năng", những câu chuyện đặc biệt trong các phần thi với nhiều cảm xúc và tâm huyết đầu tư cùng sự  biến hóa tài tình, ngẫu hứng và tràn đầy năng lượng, Nam Linh đã nhận được nhiều lời khen và ghi nhận của BGK. . Chính những điểm nhấn này cùng phong độ ngày càng đi lên, cánh Én duy nhất đến từ Hà Nội chính thức là cái tên tiếp theo bước vào Top 6 của “Én Vàng”2021. 

Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021 - Ảnh 7

Ở Vòng thi tiếp theo, 6 thí sinh sẽ bước vào 2 thử thách mới để chọn 2 cái tên xuất sắc nhất bước vào Chung kết Xếp hạng. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, Nam Linh hứa hẹn tiếp tục bứt phá để tỏa sáng tại “Én Vàng”năm nay.

Lan Ngọc và những lần “vật nhau" xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối" “Running Man" mùa 1

Lan Ngọc và những lần “vật nhau" xé bảng tên thần sầu xứng danh “trùm cuối" “Running Man" mùa 1

Đây là những màn xé bảng tên “để đời" của Lan Ngọc và chưa hề nao núng hay run sợ trước bất kỳ người đàn ông lực lưỡng nào của “Running Man" mùa 1.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Linh Én vàng 2021 Top 6

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 34 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết