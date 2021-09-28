Kể câu chuyện về Ước mơ và Ý chí, Nam Linh thuyết phục bước vào Top 6 “Én Vàng”2021

Với phần thi đặc sắc và đầy thuyết phục, “nhân tố hạt giống” của “Én Vàng”2021 – Nam Linh chính thức bước vào Top 6 của “Én Vàng”2021. Anh nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả theo dõi chương trình.

Trong Tập 10 của “Én Vàng” 2021, 3 thí sinh Nam Linh, Minh Thắng và Quốc Trí bước vào 4 Thử thách đặc biệt: Dự báo thời tiết, Tin tức thể thao quốc tế, Đánh giá sản phẩm công nghệ 4.0 và Câu hỏi thử thách. Ban giám khảo đã lựa chọn chủ đề Dự báo thời tiết cho phần thi Cá nhân đầu tiên dành cho các thí sinh.

Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực dẫn chương trình, MC Nam Linh luôn thử thách mình trong những hình ảnh, phong cách mới và sân chơi 2021 chính là sân chơi mà anh mong muốn thử thách mình.

MC Nam Linh chính thức chinh phục BGK, bước vào Top 6 “Én Vàng” 2021. Ảnh: BTC

Nam Linh chính là thí sinh mở màn đêm thi của Tập 10 với bản tin Dự báo thời tiết đặc biệt của mình. Trong hình ảnh áo dài truyền thống, Nam Linh có màn chào sân ấn tượng khi có một đoạn rap về tình hình thời tiết tràn đầy năng lượng, khi cập nhật những thông tin về tình hình thiên tai trong năm 2022.

Thông qua bản tin, Nam Linh mong muốn gửi đến “hình thái thời tiết” của con người: tinh thần lạc quan, sự thấu cảm và ý thức cộng đồng đến khán giả

Phần thi được đánh giá là hấp dẫn và tràn đầy cảm xúc. Nam Linh thể hiện thế mạnh về tư duy của một BTV cũng như kỹ năng, kinh nghiệm lâu năm trước ống kính máy quay.

MC Thanh Thảo cảm thấy yên tâm với bài thi của anh, giám khảo Hoàng Rapper thì cực hào hứng với bài Rap anh tự sáng tạo và dành lời khen cho nhịp và cảm xúc trong bài nói của anh, khác hẳn với những gì được nhận xét ở vòng 1. Còn GK Vũ Thành Vinh thì đã ghi nhận sự cố gắng của Nam Linh trong điều chỉnh tốc độ nói và cảm xúc; nam Giám khảo hoàn toàn hài lòng với phần thi này!

Có thể nói, với sự sáng tạo không ngừng và lửa yêu nghề dẫn chương trình, MC Nam Linh ngày càng nhận được sự yêu mến, ghi nhận của ban giám khảo. Từ một bản tin có phần khô khan, Nam Linh đã biến tấu với nhiều cảm xúc và tràn đầy năng lượng gửi đến những khán giả của mình.

Đến với phần thi thứ 2 - Tin Tức thể thao quốc tế, Nam Linh tiếp tục tạo gây ấn tượng với Câu chuyện Thể thao với Câu chuyện bên ngoài sân cỏ của tay vợt Novak Djokovic. Đây cũng là phần thi Nhóm của Vòng thi lần này.

Nam Linh dẫn dắt khán giả ngược dòng hành trình của một huyền thoại quần vợt thế giới. Bằng tình yêu dành cho nhân vật này, Nam Linh gửi gắm niềm tin và ý chí không bao giờ bỏ cuộc để đạt để trở thành “chiến binh” khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khai thác hình ảnh đằng sau hào quang của Novak Djokovic, Nam Linh cũng giúp khán giả có cái nhìn toàn diện về nhân vật này cũng là một điểm cộng đầy thuyết phục cho bản tin thể thao trở nên sinh động hơn. Dù không phải fan của Nole nhưng 2 giám khảo Thanh Thảo và Hoàng Rapper cũng cảm thấy đầy hào hứng với bài thi của anh!

Để chinh phục dàn giám khảo, Nam Linh bước vào phần 3 với phần thi Cá nhân tăng cường. Đã đã thật sự thuyết phục với bản tin Công nghệ Số với chủ đề "Giá trị chinh phục Ước mơ của Công nghệ". Đưa hình ảnh cụ Bà Wally Funk 82 tuổi bay vào vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos, chinh phục giấc mơ không gian, Nam Linh đã có màn xử lý rất khéo léo và thông minh các tình huống bất ngờ ngay trong bản tin do GK Hoàng Rapper mang đến. Anh đã vô cùng bình tĩnh chủ động xử lý một cách thuyết phục và đưa bản tin trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là bài thi Công nghệ được Giám khảo Vũ Thành Vinh và Thanh Thảo bình chọn là yêu thích nhất.

Với sự nỗ lực qua từng vòng thi, Nam Linh đã chứng tỏ anh xứng đáng là một trong những thí sinh mạnh nhất năm nay. Đặc biệt với "Thử thách toàn năng", những câu chuyện đặc biệt trong các phần thi với nhiều cảm xúc và tâm huyết đầu tư cùng sự biến hóa tài tình, ngẫu hứng và tràn đầy năng lượng, Nam Linh đã nhận được nhiều lời khen và ghi nhận của BGK. . Chính những điểm nhấn này cùng phong độ ngày càng đi lên, cánh Én duy nhất đến từ Hà Nội chính thức là cái tên tiếp theo bước vào Top 6 của “Én Vàng”2021.

Ở Vòng thi tiếp theo, 6 thí sinh sẽ bước vào 2 thử thách mới để chọn 2 cái tên xuất sắc nhất bước vào Chung kết Xếp hạng. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, Nam Linh hứa hẹn tiếp tục bứt phá để tỏa sáng tại “Én Vàng”năm nay.