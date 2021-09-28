Thương thay số phận Phi Nhung: Có mẹ không được gọi, chỉ dám nhìn lén phía sau suốt cả tuổi thơ

Cố nghệ sĩ Phi Nhung có một tuổi thơ đầy cơ cực. Vì là con lai Mỹ - Việt nên Phi Nhung không được nhà ngoại thừa nhận. Cô sống trong tuổi thơ bất hạnh thèm khát được gọi 2 tiếng: "Má ơi!"

Cố nghệ sĩ Phi Nhung sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tuổi thơ đầy bất hạnh khi bị kỳ thị vì là con lai mang 2 dòng máu Mỹ - Việt. Nữ ca sĩ chỉ học hết lớp 6, sau đó chuyển sang học may để trang trải cuộc sống. Năm 10 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời, từ đó giọng ca "Bông điên điển" phải chật vật kiếm sống và lo cho 5 đứa em cùng mẹ khác cha. Đã vậy nữ ca sĩ còn sống trong sự ghẻ lạnh của nhà mẹ đẻ, đặc biệt là ông ngoại chưa từng bao giờ thừa nhận cô. Cố nghệ sĩ Phi Nhung có một tuổi thơ cơ cực và mồ côi mẹ từ năm lên 6. Ảnh: Internet Trong một clip gần đây sau khi Phi Nhung qua đời được cư dân mạng đào lại, cố nghệ sĩ tâm sự đầy xúc động, thổ lộ nhiều lần nhìn lén má của mình mà như muốn khóc đến nơi. Phi Nhung tự trách bản thân vì có tiếng "má" nhưng không dám gọi.

"Thật sự con không thích nói về đời tư của con, con không muốn ai tội nghiệp. Nhưng bây giờ thầy hỏi thì con mới nói, mẹ con làm cái gì con cũng thấy tội hết. Dù mẹ có đánh con cũng thấy tội. Ở với mẹ được hai năm, con nhìn lén mẹ rất là nhiều. Tại vì mẹ con có nhiều em, có ba kế nữa. Mẹ phải vừa buôn gánh bán bưng để nuôi mấy đứa em. Có ba có mẹ thì tốt hơn, còn mình lúc đó con riêng, cũng là con lai. Con không có dám đòi hỏi cái gì nơi mẹ con hết, con chỉ muốn mỗi ngày gặp mặt mẹ cười và dạy các em là con vui. Chứ chưa bao giờ con dám trách mẹ, chỉ trách là tại sao con mà không dám gọi mẹ bằng tiếng mẹ.

Con cứ sợ, mỗi lần gọi là có một cái gì đó nó khó tả. Tiếng mẹ đối với con nó thiêng liêng lắm, khi nào cần lắm, bị té hay bị gì con mới dám nói mẹ ơi con bị té. Chứ không bao giờ con có chuyện gì mà con nói cho mẹ. Tại vì cái tiếng kêu mẹ con để dành cho các em, chứ con không dám". - Phi Nhung dốc hết ruột hết gan tâm sự. Nỗi niềm Phi Nhung có má nhưng chưa bao giờ được thốt lên 2 tiếng "má ơi" thiêng liêng ấy. Điều mà bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể làm được ngoại trừ Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình Vì có tiếng "má" mà không dám gọi đó nên Phi Nhung đã nung nấu ý định xây nhà tình thương và nhận nuôi các em nhỏ mồ côi để được các con gọi tiếng "má", tiếng "mẹ" cho đã. Cố nghệ sĩ từng chia sẻ trong chương trình "Ký ức vui vẻ" rằng mình khát khao được nghe tiếng "má" nên nuôi dưỡng các con, coi như là bù đắp lại khoảng thời gian tuổi thơ thiếu hụt tình thương của mẹ ruột, đồng thời cô cũng không muốn nhìn thấy các con nhỏ của mình cũng rơi vào tình trạng tương tự như bản thân.

Phi Nhung đã chiến đấu với Covid 19 kiên cường 45 ngày ra sao? Hơn 1 tháng rưỡi cố ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid 19 là cả một khoảng thời gian cô chiến đấu kiên cường với căn bệnh khắc nghiệt mà mình không may vướng phải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-thay-so-phan-phi-nhung-co-me-khong-duoc-goi-chi-dam-nhin-len-phia-sau-suot-ca-tuoi-tho-427435.html