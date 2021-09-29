Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng

Giải trí 29/09/2021 17:56

Tuấn Dũng cũng đối mặt tình thế bất ngờ, khi Việt Hương tự nhận mình giống Lê Lộc và muốn ghép đôi cùng nam diễn viên

Sau hình ảnh gầy trơ xương lan truyền trên mạng xã hội đầu năm 2021, Thuận Nguyễn trở lại màn ảnh nhỏ bằng phong thái lịch lãm, điển trai trong “Tiếp chiêu đi chờ chi”. Tưởng chừng á vương Thuận Nguyễn sẽ có cơ hội ghép đôi cùng hoa khôi Nam Em trong các tiểu phẩm, nhưng trớ trêu thay, ngay tập đầu tiên anh phải diễn cảnh tình cảm thân mật cùng Hoàng Phi.

Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng - Ảnh 1
Thuận Nguyễn. Ảnh: BTC 

Đoạn teaser từ chương trình hé lộ phân đoạn Thuận Nguyễn phải bày biện nhiều kế hoạch để có thể ngỏ lời cầu hôn “cô gái khó chiều” Hoàng Phi. Không chỉ trao nhẫn kim cương, Thuận Nguyễn còn vuốt tóc, ôm ấp và dùng lời lẽ ngọt ngào để thuyết phục cô nàng. Hoàng Phi trong vai trò liên tục từ chối đề nghị của “soái ca” Thuận Nguyễn, liên tục tạo ra nhiều mảng miếng hài hước trong suốt phân cảnh. Anh cũng tỏ ra khá khó nhọc khi phải hóa thân vào nhân vật nữ nhỏ nhắn, đáng yêu. Thuận Nguyễn cho rằng: “Format của chương trình đòi hỏi người diễn viên phải có nhiều ứng biến, mà mình thì đang cần học hỏi từ những điều đó”. 

Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng - Ảnh 2

Tuấn Dũng cũng đối mặt tình thế bất ngờ, khi Việt Hương tự nhận mình giống Lê Lộc và muốn ghép đôi cùng nam diễn viên. Câu chuyện hậu trường cư dân mạng quan tâm bất ngờ được đàn chị nhắc trên trân khấu làm Tuấn Dũng bối rối thấy rõ. Anh lập tức quay mặt vào trong, dùng tay che mặt ngượng ngùng. Những thử thách oái ăm tương tự cũng chính là nét đặc trưng của chương trình. “Tiếp chiêu đi chờ chi” hứa hẹn mang đến những tình huống mới lạ, khai thác tối đa khả năng diễn xuất của các thành viên tham gia.

Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng - Ảnh 3
Việt Hương tái xuất với vai trò mới trong gameshow cùng các đàn em trẻ tuổi. Ảnh: BTC 
 

Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng - Ảnh 4

Chương trình cố định lên sóng vào 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ 30/10/2021.

Việt Hương tự nhận giống Lê Lộc mong muốn ghép đôi cùng Tuấn Dũng - Ảnh 5

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Từ khóa:   NS Việt Hương Tuấn Dũng Tiếp chiêu đi chờ chi

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