Xúc động hình ảnh cuối đời Phi Nhung cố gắng tập thở từng cơn, chống chọi với nỗi sợ, giành giật về sự sống

Đoạn clip cố nghệ sĩ Phi Nhung gắng gượng ngồi dậy tập thở từng cơn, mong giành giật lại sự sống, sớm ngày trở về với các con của mình chạm đến đỉnh điểm cảm xúc người xem.
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Mới đây, trên mạng truyền tay nhau đoạn clip cố nghệ sĩ Phi Nhung gắng gượng ngồi dậy tập thở trên giường bệnh gây xúc động mạnh cho người xem. Nhìn đoạn clip này, nhiều người đã tưởng tượng đến viễn cảnh Phi Nhung sẽ sớm ngày khỏe mạnh trở lại để tái hòa nhập với cuộc sống vì gia đình, người thân vẫn đêm ngày hằng mong tin cố nghệ sĩ sẽ trở về sau khi được điều trị tích cực.
Đoạn clip lấy nước mắt người xem bởi cảnh Phi Nhung vẫn còn đó khỏe mạnh, và vẫn đang cố gắng chống chọi với căn bệnh hiểm ác mà mình vô tình mắc phải trong lúc đi làm từ thiện để giành giật lại từng hơi thở của sự sống. Gương mặt của cố nghệ sĩ toát ra vẻ ngoài mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường tập thở sâu từng hơi để mong sớm ngày có thể tự mình thở bằng phổi, không sử dụng đến máy thở nữa.
Dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng để lại bình luận cảm động tiếc thương cho cố nghệ sĩ Phi Nhung và khâm phục nghị lực kiên cường chống chọi lại bệnh tật cho đến tận giây phút cuối cùng của cô.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Hà đăng tải clip Phi Nhung hát tặng khán giả dù đeo ống thở. Quang Hà nghẹn ngào viết: “Trời ơi. Những hình ảnh cuối cùng của chị. Vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn hát vẫn cười, vẫn lo cho mọi người khi hát: Bầu ơi em đừng khóc. Mà sao nước mắt em tuôn rơi."