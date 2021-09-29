Điều Phi Nhung chưa kịp làm trước khi 'nhắm mắt xuôi tay' lìa xa nhân thế

Cố nghệ sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9 trong sự tiếc nuối của đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hưởng dương 51 tuổi, Phi Nhung ra đi khi còn rất nhiều dự định dở dang mà chưa kịp hẹn ngày hoàn thành.

Hiện tại, con gái cố ca sĩ Phi Nhung đang làm y tá tại Mỹ, hai mẹ con đã xa cách nhau gần 2 năm qua. Vào ngày sinh nhật con gái, cố nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Bài hát con gái thích nhất. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Mình làm sinh nhật sau nhé”.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung có lời hứa sẽ đoàn tụ cùng con gái và đón mừng sinh nhật cùng nhau sau khi cô trở về Mỹ. Dự định này đáng lẽ ra được thực hiện từ tháng 7/2021, thế nhưng vào giây phút quyết định, cố ca sĩ đã từ bỏ tấm vé máy bay trên tay về Mỹ mà quyết định ở lại Việt Nam để hỗ trợ cho người dân khó khăn trong dịch bệnh. “Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy”. - Phi Nhung viết.

Xây trường cho trẻ mồ côi và khuyết tật

Phi Nhung nuôi dưỡng 23 trẻ mồ côi và nhận làm con nuôi của mình. Cố nghệ sĩ xây dựng chùa Pháp Lạc để cưu mang những trẻ em không may mắn. Trong chương trình "Ký ức vui vẻ" Phi Nhung từng khóc nấc và chia sẻ với MC Lại Văn Sâm rằng mình thèm được gọi hai tiếng “Má ơi”. Vậy nên nhận nuôi các con để được nghe tiếng “má” và khi ra đường, các con có thể nói với chúng bạn là: “Tao có má, tao có anh em”.

Ước muốn còn dang dở của Phi Nhung là xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật và mồ côi. Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Phi Nhung còn có một nguyện vọng xây dựng một ngôi trường nuôi dạy những đứa trẻ bị bỏ rơi và bị khuyết tật với mong muốn là không còn thấy các em bé lang thang ngoài đường cũng như nạn bạo hành trẻ em tại Việt Nam.

Chưa kịp ra mắt sản phẩm âm nhạc còn dở dang

Cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn còn những sản phẩm âm nhạc đang ấp ủ mà chưa kịp hoàn tất việc thu âm. Vào ngày 23/9, nhạc sĩ Yên Lam đã đăng tải trên trang cá nhân một đoạn thu âm ca khúc “Hai ơi đừng qua sông” do Phi Nhung thể hiện, không quên gửi lời động viên cô:

"'Hai ơi đừng qua sông' bài này bạn còn chưa thu lại nha bạn Phi Nhung Pham. Sắp hết dịch, mau khoẻ qua tui thu tiếp nghen. Xin phép cả nhà Phi Nhung cho anh up một đoạn để động viên bạn anh nhé! Mau khoẻ bạn nhé!”.

Ca khúc “Hai ơi đừng qua sông” được Phi Nhung thu trực tiếp tại phòng thu của nhạc sĩ Yên Lam. Lần đó, do bận việc nên anh không trực tiếp ngồi bàn thu mà một người khác thay thế.

Phía quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã liên lạc nhờ nhạc sĩ Yên Lam mix lại ca khúc này. Bản phối cũng như bản thu âm cuối cùng của ca khúc“Hai ơi đừng qua sông” đã được nhạc sĩ Yên Lam thực hiện tuy nhiên nam nhạc sĩ từ chối công bố với truyền thông vì chưa có sự cho phép từ phía quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung.