Dù Phi Nhung chỉ hát vài câu trong ca khúc 'Bậu ơi đừng khóc' trên giường bệnh trong giây phút lâm chung, nhưng ngay sau đó ca khúc này đã được nhiều người hỏi mua tác quyền với giá cao ngất ngưỡng.

Những ai theo dõi tin tức về cố nghệ sĩ Phi Nhung thời gian gần đây thì đều biết khoảnh khắc xúc động mạnh cuối đời của cô trên giường bệnh. Mặc dù vẫn phải đeo ống thở và nói chuyện rất khó khăn nhưng cố nghệ sĩ Phi Nhung đã rất cố gắng hát một đoạn ca khúc mới của mình mang tện "Bậu ơi đừng buồn" với hy vọng xoa đi nỗi đau của người thân, đồng nghiệp và fan hâm mộ đang từng ngày trông ngóng cô trở lại. Sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều người không khỏi xót xa và không ngừng chia sẻ bài hát "Bậu ơi đừng khóc", cũng là ca khúc cuối cùng cố nghệ sĩ cố gắng hát lần cuối trên giường bệnh. Đây là một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung và có nội dung giống với cuộc đời nhiều biến cố của cô.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng hát ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" lần cuối cùng trên giường bệnh trước khi mất. Ảnh: Chụp màn hình "Bậu ơi đừng khóc" là một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương và đã được Phi Nhung thể hiện rất thành công tại chương trình "Sàn Chiến Giọng Hát". Ca khúc là lời tâm sự của một bà bầu gánh hát về những đứa em trong đoàn của mình. Phải chăng lựa chọn ca khúc này để hát lần cuối trên giường bệnh cũng chính là ẩn ý của cố nghệ sĩ Phi Nhung muốn dành cho toàn thể người thân và người hâm mộ bớt đau buồn? Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng thể hiện ca khúc này rất thành công tại chương trình "Sàn chiến giọng hát". Ảnh: BTC Sau khi Phi Nhung qua đời, nhạc sĩ Hamlet Trương cho biết hiện tại có nhiều người liên hệ hỏi mua tác quyền của ca khúc với giá cao ngất ngưỡng nhưng anh từ chối bán và cho biết muốn giữ lại làm kỉ niệm đẹp với người chị của mình. Được biết Hamlet Trương cũng sáng tác rất nhiều ca khúc khác cho Phi Nhung cũng nổi tiếng không kém, đặc biệt là bản hit "Ngồi buồn nhớ mẹ", từng được Hồ Văn Cường cover lại.

Trên trang cá nhân, anh viết: “Bậu ơi đừng khóc là kỷ niệm đẹp giữa tôi và Đoàn SGTT cũng như chị Hai, ca khúc này không “bán” tiếp để người khác hát nên xin đừng gọi hỏi mua tác quyền nữa. Cảm ơn!”. Hamlet Trương xin mọi người đừng hỏi mua tác quyền ca khúc này nữa trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Xúc động hình ảnh cuối đời Phi Nhung cố gắng tập thở từng cơn, chống chọi với nỗi sợ, giành giật về sự sống Đoạn clip cố nghệ sĩ Phi Nhung gắng gượng ngồi dậy tập thở từng cơn, mong giành giật lại sự sống, sớm ngày trở về với các con của mình chạm đến đỉnh điểm cảm xúc người xem.

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