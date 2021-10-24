Sốc: Dương Mịch gây 'sốt' với mối tình 'mẹ - con' cùng 'phi công' kém tận 16 tuổi, chính chủ nói gì?

Làng giải trí Hoa Ngữ đang choáng ngợp với tin đồn Dương Mịch hẹn hò với mỹ nam Châu Kha Vũ thua mình 16 tuổi.

Dương Mịch đang là cái tên "sáng" nhất Cbiz khi cả làng giải trí Hoa Ngữ được phen xôn xao với tin đồn "đại hoa đán" đang hẹn hò với thiếu gia giàu có Châu Kha Vũ. Đáng nói hơn là chàng idol sinh năm 2002, kém Dương Mịch tới tận 16 tuổi. Chàng "phi công" hiện đang là nghệ sĩ trực thuộc công ty với mỹ nhân "Tam Sinh Tam Thế". Có thể nói, nếu tin đồn này là sự thật, đây không chỉ là mối tình "mẹ con" gây xôn xao mà còn là chuyện tình giữa sếp và "gà cưng" chẳng khác gì chuyện ngôn tình.

Giữa lùm xùm gây choáng ngợp nói trên, cả Dương Mịch lẫn Châu Kha Vũ đều không có bất cứ phản hồi nào đính chính, cũng không thừa nhận. Mới đây nhất, trên Weibo, "bà bầu" Dương Mịch đã có động thái đầu tiên gây chú ý. Chia sẻ 3 hình mới nhất của mỹ nhân"Phù dao hoàng hậu" là bài đăng ảnh khoe visual ngọt ngào cùng lời nhắn nhủ: "Trời lạnh rồi, mọi người nhớ mặc áo ấm nha".

Châu Kha Vũ, nam Idol sinh năm 2002, mới vừa 19 tuổi chính là "tình tin đồn" của Dương Minh, gây "sốt" toàn thể làng giải trí xứ Trung những ngày qua

Ảnh: Weibo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-duong-mich-gay-sot-voi-moi-tinh-me-con-cung-phi-cong-kem-tan-16-tuoi-chinh-chu-noi-gi-432784.html