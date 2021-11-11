"Én nhỏ" xuất hiện trên poster một sự kiện vào hôm nay, ngày 11/11.

Hôm qua, 10/11, Triệu Vy "sáng" nhất mạng xã hội khi tên và hình ảnh của cô xuất hiện trên poster của 1 trang thương mại điện tử lớn xứ Trung, quảng bá cho ngày hội siêu sale 11/11. Theo thông tin đăng tải, nữ diễn viên sẽ có màn comeback vào đúng ngày hội siêu sale 11/11 hôm nay. Động thái mới này của Triệu Vy khiến người hâm mộ khôn khỏi bất ngờ và cho rằng nữ diễn viên sẽ chính thức trở lại showbiz sau 3 tháng mất tích vì scandal bị "phong sát"?

Theo tìm hiểu, Triệu Vy đang quảng bá cho mặt hàng sản phẩm rượu vang mà mình sở hữu trong lần trở lại sàn thương mại điện tử. Đây là thương hiệu rượu được sản xuất từ trang trại của Triệu Vy tại Pháp. Thời điểm vướng tin đồn bị "phong sát" và Interpol phát lệnh truy nã đỏ, Triệu Vy cũng được cho là đã bí mật trốn tới trang trại này để ẩn náu. Tuy nhiên, người đẹp đã ngấm ngầm phủ nhận tin đồn bằng việc đăng ảnh tại Bắc Kinh và quê nhà An Huy.

Ảnh: Weibo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-trieu-vy-chinh-thuc-tai-xuat-showbiz-sau-hon-3-thang-bi-phong-sat-va-bi-don-tron-sang-phap-thoat-lenh-truy-na-do-435766.html