"Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4

Theo thông tin từ công ty chủ quản vào ngày 23/2 vừa qua, Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Hàn Quốc BTS sẽ trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho một loạt các buổi hòa nhạc tại Las Vegas vào tháng 4 sắp tới.

Các buổi hòa nhạc, vốn là một phần của chuyến lưu diễn Permission To Dance On Stage đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, sẽ được tổ chức vào các ngày 8, 9, 15, và 16 tháng 4 tới đây.

“Các buổi lưu diễn cuối cùng cũng có thể được phát trực tiếp”, Bit Hit Music cho biết.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã dẫn đầu một cơn sốt K-pop toàn cầu với âm nhạc và nhịp điệu bắt tai, lạc quan, cũng như lời bài hát và các chiến dịch mang tính xã hội nhằm ủng hộ và tiếp thêm động lực cho giới trẻ. Nhờ đó, BTS đã xây dựng cho mình một lượng người hâm mộ trực tuyến khổng lồ trên toàn cầu.

Nhóm nhạc đã biểu diễn buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 11 tại Los Angeles.

Tuần trước, ban nhạc thông báo họ sẽ tổ chức những buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu để dành tặng cho những người hâm mộ tại quê nhà, với ba buổi biểu diễn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng tới.

Hôm thứ Ba vừa qua, Big Hit cho biết V (ca sĩ kiêm nhạc sĩ của ban nhạc) đã bình phục sau khi bị nhiễm COVID-19. Chàng trai 26 tuổi, tên thật là Kim Tae-hyung, là thành viên thứ 5 của BTS nhiễm COVID-19.

Trước đó RM, Jin và Suga đã có kết quả dương tính vào tháng 12 năm ngoài sau khi tham dự các chương trình ở Mỹ, tiếp theo là Jimin vào tháng 1. Các thành viên đã phục hồi kể từ đó và sẵn sàng cho các chuyến lưu diễn sắp tới.

Khi đại dịch lây lan vào năm 2020, BTS đã trì hoãn và sau đó là tạm hoãn chuyến lưu diễn quốc tế được cho là lớn nhất của họ với gần 40 buổi hòa nhạc. Thay vào đó, nhóm đã tổ chức một số buổi biểu diễn trực tuyến để cổ vũ tinh thần người hâm mộ.

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