"Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4

Sao quốc tế 01/03/2022 15:39

Theo thông tin từ công ty chủ quản vào ngày 23/2 vừa qua, Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Hàn Quốc BTS sẽ trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho một loạt các buổi hòa nhạc tại Las Vegas vào tháng 4 sắp tới.

Các buổi hòa nhạc, vốn là một phần của chuyến lưu diễn Permission To Dance On Stage đã bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, sẽ được tổ chức vào các ngày 8, 9, 15, và 16 tháng 4 tới đây.

'Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4 - Ảnh 1

“Các buổi lưu diễn cuối cùng cũng có thể được phát trực tiếp”, Bit Hit Music cho biết.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã dẫn đầu một cơn sốt K-pop toàn cầu với âm nhạc và nhịp điệu bắt tai, lạc quan, cũng như lời bài hát và các chiến dịch mang tính xã hội nhằm ủng hộ và tiếp thêm động lực cho giới trẻ. Nhờ đó, BTS đã xây dựng cho mình một lượng người hâm mộ trực tuyến khổng lồ trên toàn cầu.

Nhóm nhạc đã biểu diễn buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 11 tại Los Angeles.

Tuần trước, ban nhạc thông báo họ sẽ tổ chức những buổi biểu diễn đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu để dành tặng cho những người hâm mộ tại quê nhà, với ba buổi biểu diễn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng tới.

Hôm thứ Ba vừa qua, Big Hit cho biết V (ca sĩ kiêm nhạc sĩ của ban nhạc) đã bình phục sau khi bị nhiễm COVID-19. Chàng trai 26 tuổi, tên thật là Kim Tae-hyung, là thành viên thứ 5 của BTS nhiễm  COVID-19.

Trước đó RM, Jin và Suga đã có kết quả dương tính vào tháng 12 năm ngoài sau khi tham dự các chương trình ở Mỹ, tiếp theo là Jimin vào tháng 1. Các thành viên đã phục hồi kể từ đó và sẵn sàng cho các chuyến lưu diễn sắp tới.

'Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4 - Ảnh 2

Khi đại dịch lây lan vào năm 2020, BTS đã trì hoãn và sau đó là tạm hoãn chuyến lưu diễn quốc tế được cho là lớn nhất của họ với gần 40 buổi hòa nhạc. Thay vào đó, nhóm đã tổ chức một số buổi biểu diễn trực tuyến để cổ vũ tinh thần người hâm mộ.

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Jungkook sợ hãi lớn nhất là gì? Côn trùng, lò vi sóng hay phụ nữ? Ở bài viết này chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do đằng sau những nỗi ám ảnh này.

Xem thêm
Từ khóa:   BTS BTS comeback V BTS RM BTS Jin BTS Jimin BTS Jungkook BTS BTS sang Mỹ dự AMAs

TIN LIÊN QUAN

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Jungkook (BTS) là gì?

Jimin(BTS) đã truyền cảm hứng cho phong cách này của Doja Cat: Nam thần nhà BigHit là 'kho tài liệu tham khảo tuyệt vời'

Jimin(BTS) đã truyền cảm hứng cho phong cách này của Doja Cat: Nam thần nhà BigHit là 'kho tài liệu tham khảo tuyệt vời'

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS

Top 5 nhóm nhạc Kpop sở hữu lượng follower khủng nhất trên Spotify: BTS hay BLACKPINK là cái tên dẫn đầu?

Top 5 nhóm nhạc Kpop sở hữu lượng follower khủng nhất trên Spotify: BTS hay BLACKPINK là cái tên dẫn đầu?

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

Nữ idol 'chị gái BTS' có vòng 1 'bốc lửa' từng ngồi tù vì tống tiền Lee Byung Hun nay đổi đời, thu nhập 14 tỷ chỉ sau 5 ngày

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm "điều ấm áp" này

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm "điều ấm áp" này

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào