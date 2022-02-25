Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS

Sao quốc tế 25/02/2022 17:00

Xuất hiện hóm nhạc 3 ngôi sao tuyên bố trong tương lai đánh bại BTS.

Chỉ mới bước sang 2022 được 2 tháng nhưng thị trường âm nhạc Kpop vô cùng sôi nổi với hàng loạt sản phẩm comeback. Những nhóm nhạc mới được debut, thế nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến nhóm nhạc mới nổi chưa ra được bài hát nào của bộ 3 tài tử  Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Lim Ju Hwan.

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS - Ảnh 1

Cụ thể khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Unexpected Business 2 và được người dân địa phương tưởng nhầm là idol nhóm nhạc BTS. Ngay lập tức tài tử Jo In Sung đã không giải thích mà còn trêu chọc đây là nhóm nhạc BBS mới debut và rất nổi tiếng ở Mỹ.

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS - Ảnh 2

Đồng thời đanh thép tuyên bố nhóm này trong tương lai sẽ đánh bại BTS. Ước mộng thống trị Kpop nhóm nhạc của 3 tài tử này mà ra bài hát chắc chắn sẽ gây bão.

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS - Ảnh 3

Lee Kwang Soo đảm nhận vai trò mandance  với điệu nhảy con muỗi, em út Woo Bin trong vài visual, với tính cách ôn hoà Ju Hwan sẽ là leader, còn ông bầu chắc chắn sẽ là Jo In Sung rồi.

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS - Ảnh 4

Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả cũng công nhận rằng bộ 3 tài tử có tiềm năng trở thành một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng.

Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS - Ảnh 5

Bởi Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Lim Ju Hwan đều sở hữu ngoại hình điển trai, phong cách ấn tượng, khả năng giải trí cũng như độ nổi tiếng không phải dạng vừa. 

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Từ khóa:   BTS nhóm nhạc mới nổi BBS tài tử Kbiz

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