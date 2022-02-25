Không truyền thông bùm beng, nhóm nhạc mới nổi BBS của 3 tài tử Kbiz chính thức tuyên chiến, sẵn sàng lật đổ BTS

Chỉ mới bước sang 2022 được 2 tháng nhưng thị trường âm nhạc Kpop vô cùng sôi nổi với hàng loạt sản phẩm comeback. Những nhóm nhạc mới được debut, thế nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến nhóm nhạc mới nổi chưa ra được bài hát nào của bộ 3 tài tử Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Lim Ju Hwan.

Cụ thể khi cùng nhau xuất hiện trong chương trình Unexpected Business 2 và được người dân địa phương tưởng nhầm là idol nhóm nhạc BTS. Ngay lập tức tài tử Jo In Sung đã không giải thích mà còn trêu chọc đây là nhóm nhạc BBS mới debut và rất nổi tiếng ở Mỹ.