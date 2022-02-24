Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới

Sao quốc tế 24/02/2022 07:21

Chiếm trọn spotlight với khoảnh khắc tạo dáng cực tình tứ và đáng yêu của Gong Yoo và Lee Dong Wook.

Lên duyên cùng nhau trong bộ phim truyền hình Goblin vào năm 2016, đến nay đã nhiều năm trôi qua nhưng tình cảm của chú  “Yêu tinh” Gong Yoo và “Thần chết” Lee Dong Wook vẫn vô cùng thân thiết.

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới - Ảnh 1

Và mới đây dân mạng còn đang “đào” loạt ảnh đi đám cưới huấn luyện viên thể hình của cặp đôi này vào năm 2019 khiến dân tình phải cười bò. 

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới - Ảnh 2

Rõ ràng là 2 quý ông lịch lãm bậc nhất Vbiz nhưng khi chụp hình trong đám cưới người ta lại đi tạo dáng vòng tay hình trái tim cute, khuôn mặt cười rạng rỡ không một chút ngại ngùng. 

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới - Ảnh 3

Đặc biệt visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu, khiến ai cũng phải xỉu ngang xỉu dọc. 

Visual đỉnh cao sắc nét như tượng tạc của bộ đôi tài tử hàng đầu Gong Yoo và Lee Dong Wook khi dự đám cưới - Ảnh 4

Đã đều ngoài 40 nhưng nhan sắc của hai ông chú này đã bị thời gian bỏ quên. Trong showbiz xô bồ để có được tình bạn đẹp sẵn sàng ủng hộ nhau như cặp đôi Gong Yoo và Lee Dong Wook quả là điều đáng trân quý.

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Từ khóa:   Gong Yoo Lee Dong Wook cặp đôi tài tử

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