Hà Đức Chinh bí mật tổ chức đám cưới với bạn gái xinh như mộng

Tin tức giải trí 22/02/2022 13:52

Cầu thủ Hà Đức Chinh và bạn gái hot girl Mai Hà Trang đã tổ chức lễ ăn hỏi.

Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang dính tin đồn hẹn hò từ tháng 11/2018 sau tấm ảnh nắm tay nhau trên phố trong buổi đi chơi cùng hội cầu thủ. Gần một năm bên nhau, đây là lần đầu tiên chàng cầu thủ gốc Phú Thọ đăng ảnh công khai người yêu.

Hà Đức Chinh mới cùng bạn gái mặc đồ đôi - 2sao

Sáng 22/2, loạt hình ảnh trong đám cưới của cầu thủ Hà Đức Chinh và bạn gái xinh như mộng – Mai Hà Trang được dân mạng đua nhau truyền tay. Hình ảnh đầu tiên trong đám cưới bí mật được Đỗ Kim Phúc (vận động viên bóng đá nghệ thuật) đăng tải trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Chúc mừng Đức Chinh”.

Đám cưới của Hà Đức Chinh và hot girl 9X gây xôn xao mạng xã hội - Ngôi sao

Được biết, đám cưới được tổ chức tại quê nhà Bắc Giang của cô dâu. Trước đó, Đức Chinh và Hà Trang không có bất cứ thông báo nào về ngày vui. Cả hai chỉ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau trên mạng xã hội, kèm theo những lời nhắn nhủ ngọt ngào.

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Trong ảnh, cầu thủ Đức Chinh mặc vest lịch lãm, cô dâu Mai Hà Trang diện áo dài trắng xinh đẹp, chụp ảnh cùng dàn phù dâu, phù rể. Nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ của cô dâu được dân mạng hết lời khen ngợi.

 

Hà Đức Chinh bí mật <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/to-chuc-dam-cuoi.topic'>tổ chức đám cưới</a> với bạn gái xinh như mộng

Theo tìm hiểu, Mai Hà Trang (21 tuổi, Bắc Giang) được nhiều người chú ý nhờ chuyện tình với Hà Đức Chinh. Nữ sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam được đánh giá có vẻ ngoài xinh xắn, hiện đại.

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Trước đó, Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã về ra mắt bố mẹ hai bên. Cặp đôi chưa từng dính tin đồn mâu thuẫn hay lục đục tình cảm.

 

Hà Đức Chinh bí mật tổ chức đám cưới với bạn gái xinh như mộng-Bạn trẻ - Cuộc sống

 

Các fans cũng rất nóng lòng và luôn thúc giục đôi trai tài gái sắc về chung một nhà. Và ngày ấy cuối cùng cũng đã tới.

 

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