Trên trang cá nhân, bạn gái tin đồn của chân sút đội tuyển Việt Nam bàng hoàng và hoang mang đăng tải loạt tin nhắn bị đe dọa hành hung, thậm chí đòi tạt axit cả gia đình khiến cõi mạng xôn xao.

Quang Hải hiện đang là tiền vệ "đắt giá" của đội tuyển Việt Nam khi sở hữu thành tích khủng cùng lối đá chuyên nghiệp. Anh được đánh giá là cầu thủ sáng giá của sân cỏ. Bên cạnh đó, nam cầu thủ này cũng liên tục được netizen "réo" tên vì đào hoa vào dạng nhất nhì của Đội tuyển Việt Nam, chuyện Quang Hải xuất hiện hoặc được gán ghép với những cô nàng hot girl xinh như mộng đã chẳng còn lạ lẫm gì. Chân sút có tài nhưng cũng không kém phần đào hoa của tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, chân sút này được cho là đang hẹn hò cùng hot girl Chu Thanh Huyền. Dù cả hai đã nhiều lần lộ hint hẹn hò nhưng Quang Hải và Chu Thanh Huyền vẫn giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng, không lên tiếng hay công khai bất kỳ điều gì.

Body 'hết nước chấm' của tình tin đồn Quang Hải - Ảnh: FBNV Mới đây, "bạn gái tin đồn" của cầu thủ "đào hoa" bất ngờ đăng đàn "cầu cứu" chư dân mạng khi liên tục bị nhắn tin đe dọa hành hung, thậm chí đòi tạt axit cả gia đình. Bài đăng của Chu Thanh Huyền - Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, nàng hot girl chia sẻ: "Thời gian gần đây Huyền và gia đình liên tục nhận được những cuộc gọi và những tin nhắn đe dọa.

Những đối tượng này liên lạc bằng mọi cách và gây sức ép rất lớn tới Huyền và gia đình trong những ngày gần đây. Mọi việc đang bị đẩy đi rất xa vì họ còn đe doạ sẽ hành hung, tạt axit bố mẹ Huyền. Họ đe dọa sẽ làm một Facebook giống Huyền và Rip facebook chính chủ, sau đó đi lừa đảo, ghép ảnh nhạy cảm đăng lên các hội nhóm, các group. Không những thế còn nói sẽ tạo phốt bôi nhọ danh dự cũng như ảnh hưởng rất lớn tới công việc của Huyền". Kem theo đó là loạt tin nhắn được cô chụp lại màn hình và đăng tải kèm theo dòng trạng thái dài. Loạt tin nhắn được Chu Thanh Huyền đăng tải - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng và bạn bè đã vào động viên cô nàng bình tĩnh và sớm thông báo đến lực lượng chức năng để xử lý. Nhan sắc nổi bật của Chu Thanh Huyền - Ảnh: FBNV

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