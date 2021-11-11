Công nghệ VAR lần đầu 'mỉm cười' với tuyển Việt Nam, thất bại 1-0 nhưng đã thi đấu hết mình

Trải qua hơn 90 phút thi đấu, đội tuyển nước nhà để thua đáng tiếc trước Nhật Bản với tỷ số 0-1. Mặc dù trước khi diễn ra trận đấu, Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng đội bạn không nhập cuộc ồ ạt. Các cầu thủ đội khách chơi chậm khi thực hiện nhiều đường chuyền qua lại bên phần sân nhà, khiến hàng phòng ngự Việt Nam có phần mất cảnh giác.

Tối ngày 11/11 đã diễn trận đấu ở lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Sau bàn thua, các chân sút tuyển Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Gần cuối hiệp 1, các chân sút Nhật Bản một lần nữa đưa được bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường.

Phút 17, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, cầu thủ Takumi Minamino đi bóng từ gần giữa sân vào thẳng vòng cấm Việt Nam rồi thực hiện đường căng ngang cho Junya Ito băng lên đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Nhật Bản.

Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính Mohammed Abdulla Hassan (người UAE) đã không công nhận bàn thắng cho Nhật Bản vì pha dứt điểm của Ito đã chạm vào đồng đội Tanaka - cầu thủ đã rơi vào thế việt vị ở tình huống đó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt các trận đấu vòng loại, công nghệ VAR "mỉm cười" với các chân sút của chúng ta.

Mặc dù đã cố gắng nhưng các chân sút Việt Nam vẫn không gặp may với khung thành đội khách - Ảnh: VFF

Bàn thua ở phút thứ 17 thực sự mang đến nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự thể hiện của các chân sút trong trận đấu gặp một đối thủ "cộm cán" như Nhật Bản là vô cùng khả quan. Những con số thống kê đã cho thấy tuyển Việt Nam thi đấu khá tốt trước đội đối thủ. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã có 6 lần dứt điểm về phía khung thành của đội khách, tạo áp lực không hề nhỏ.

Thống kê trận Việt Nam thua Nhật - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mặc dù thất bại 0-1 trước Nhật Bản, nhưng không thể phủ nhận các chân sút đã có sự tiến bộ trong lối chơi. Đây thực sự là tín hiệu rất đáng vui cho tuyển Việt Nam.