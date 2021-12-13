Vượt qua 79 người đẹp đến từ 79 quốc gia trên thế giới, đại diện Ấn Độ đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2021.

7h sáng nay (13/12) theo giờ Việt Nam, đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cùng 79 người đẹp khác đã bước vào đêm chung kết tranh vương miện lần thứ 70 Miss Universe 2021 (Hoa hậu Hoàn vũ). Mang chuông đi đánh xứ người, Kim Duyên xuất sắc dừng chân ở top 10 - Ảnh: Internet Xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi, người đẹp Việt Nam đã thể hiện tài năng, nhan sắc đỉnh cao tại đấu trường quốc tế và xuất sắc dừng chân tại top 16.

Ban giám khảo Miss Universe 2021 gồm 9 thành viên, trong đó có những cái tên nổi tiếng như: cựu thiên thần nội y Adriana Lima, diễn viên Philippines Marian Rivera, Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere, diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela, Lori Harvey, con gái của MC Steve Harvey... Top 3 là 3 đại diện đến từ Paraguay, Nam Phi và Ấn Độ. Cả 3 người đẹp đều là những ứng cử viên được đánh giá cao ngay từ khi bắt đầu cuộc thi.

Top 3 chung cuộc - Ảnh: Internet Bằng màn thể hiện xuất sắc, người đẹp đại diện Ấn Độ đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2021. Nhan sắc đỉnh cao của tân hoa hậu - Ảnh: Internet Trước đó, Harnaaz Kaur Sandhu - hoa hậu Ấn Độ 21 tuổi, được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá kỹ năng catwalk tốt tại Miss Universe. Cô cao 1,75 m, là diễn viên kiêm người mẫu. Người đẹp nhiều kinh nghiệm catwalk, từng tham gia các sự kiện thời trang lớn ở Ấn Độ.

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