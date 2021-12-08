Vừa bị lột sạch tiền, Miss Grand Hong Kong tiếp tục vướng chiêu lừa khác, phải chịu mắc kẹt ở Thái Lan

Tin tức giải trí 08/12/2021 11:01

Sự việc của Miss Grand Hong Kong đã khiến rất nhiều người phẫn nộ thay cô.

Trong đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Grand International 2021, Sen Yang - Miss Grand Hong Kong là một trong những người đẹp để lại ấn tượng lớn nhất nhờ sự vui vẻ, hài hước tự nhiên. Sau khi cuộc thi khép lại, cô gái này lại không may khi liên tục gặp phải những tình huống "khóc hết nước mắt".

Cách đây vài ngày, trong lúc di chuyển hành lý, Sen Yang bị mất sạch tiền và không hề nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào nên phải kêu cứu trên mạng xã hội. Việc này chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, Sen Yang một lần nữa bị một trò đùa của cư dân mạng Việt Nam lừa gạt gây làn sóng phẫn nộ.

Vừa bị lột sạch tiền, Miss Grand Hong Kong tiếp tục vướng chiêu lừa khác, phải chịu mắc kẹt ở Thái Lan - Ảnh 1
Sen Yang nhận được mail mời qua Việt Nam chơi nhưng thực chất đây chỉ là trò đùa kém duyên - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Cụ thể, một người nào đó đã giả mạo là đại diện một công ty giải trí, gửi mail cho Miss Grand Hong Kong với nội dung mời cô sang Việt Nam để du lịch và hứa sẽ đón tiếp chu đáo. Trước thiện ý này, Miss Grand Hong Kong đã không do dự và phản hồi lại rằng cô rất vui khi nhận được lời mời này. Đồng thời, cô cũng đã lên kế hoạch đến Việt Nam và hy vọng kế hoạch của mình sẽ không bị thay đổi do tình hình dịch Covid-19.

Tuy nhiên, chưa kịp vui thì được biết đây thực chất chỉ là trò đùa của cư dân mạng thiếu ý thức nào đó. Điều này khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Netizen Việt Nam cũng kêu gọi giúp đỡ cho Miss Grand Hong Kong vì cô đang phải một thân một mình bị mắc kẹt tại Thái Lan, hoàn toàn không có ekip hỗ trợ như nhiều người đẹp khác. 

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