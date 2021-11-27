Kim Duyên tập luyện cường độ cao, “tất bật” chuẩn bị trước giờ lên đường thi Miss Universe 2021

Tin tức giải trí 27/11/2021 14:49

Hành trình “Road To Miss Universe 2021” của Kim Duyên chính thức khép lại trong tập 6 với chủ đề “Chị Chị Em Em”. Trong tập này, Kim Duyên đã tham gia một loạt các hoạt động tập luyện, training cuối cùng trước ngày lên đường sang Israel.

Kim Duyên – chính thức đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021. Để ghi lại hành trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam cho đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2021, digital series “Road To Miss Universe 2021” đã được thực hiện. Series phản ánh toàn diện quá trình Kim Duyên rèn luyện catwalk, trình diễn, giao tiếp, kỹ năng tiếng Anh, dự án cộng đồng,... cũng như các hoạt động bên lề chuẩn bị tốt nhất cho hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2021 tại Israel.

Kim Duyên tập luyện cường độ cao, “tất bật” chuẩn bị trước giờ lên đường thi Miss Universe 2021 - Ảnh 1

Trải qua hơn 5 tập phát sóng, khán giả có thể nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ mỗi ngày của Kim Duyên. Kim Duyên hoàn thiện mình với bài học của những khách mời đặc biệt trong lĩnh vực sắc đẹp, thời tranggiải trí, họ giữ vai trò tư vấn, hướng dẫn và đưa ra những góp ý thẳng thắn, giúp Kim Duyên định hướng và phát triển tốt bản thân. Sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần mạnh mẽ đã giúp Kim Duyên đến gần hơn với tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. 

Hành trình “Road To Miss Universe 2021” đầy ý nghĩa của Kim Duyên cũng đã chính thức khép lại trong tập 6 với chủ đề “Chị Chị Em Em”. Trong tập này, Kim Duyên đã tham gia nhiều hoạt động bên lề trước khi sang Israel vào ngày 26/11.

Đến với từ khóa “tập chương trình”, “Hội chị em” đều đồng quan điểm và mong muốn Kim Duyên tập trung hết mức có thể. Theo như Khánh Vân chia sẻ, tập chương trình sẽ diễn ra rất nhanh, lần đầu tiên là hướng dẫn, lần thứ hai là tập thử, lần thứ ba là diễn. Lệ Hằng cũng đồng ý với Khánh Vân và bày tỏ: “Duyên phải nhớ đứng với ai nhớ nhìn phía trước, phía sau, bên cạnh và đặc biệt phải tập trung”. Song song đó, Kim Duyên nên chú ý tuyến đi, vì “sai một tuyến đi là sai cả bài, như vậy sẽ bị điểm xấu với Ban giám khảo”. Nhận xét về sự tiến bộ của Kim Duyên, Khánh Vân tự hào: “Với thời gian học tập và rèn luyện gian nan thì cô gái của chúng ta đã ngày càng trưởng thành hơn, và ngày càng xinh đẹp hơn”.

Khi chia sẻ với Kim Duyên về từ khóa giao tiếp, Khánh Vân mong muốn Kim Duyên nên giữ mối quan hệ tốt với các thí sinh cùng tham gia cuộc thi và đặc biệt là bạn cùng phòng: “Không nên chỉ là đối thủ mà hãy trở thành những người chị em tốt của nhau sau cuộc thi”. Cô cũng kể về người bạn cùng phòng Malaysia vô cùng tử tế và cách cả hai đều nhường nhịn và chia sẻ để cùng nhau sinh hoạt trong thời gian Miss Universe 2020. Lệ Hằng cùng mong Kim Duyên nếu có cơ hội, điều kiện thì cứ giúp đỡ cho những thí sinh cùng thi với mình. “Hội chị em” cũng đưa ra những tình huống có thể xảy ra trong quá trình giao tiếp, sinh hoạt trong khuôn khổ cuộc thi, hi vọng Kim Duyên có thể bình tĩnh giải quyết và giữ tình cảm tốt với các đại diện.

Nhận được những chia sẻ chân thành từ các chị, Kim Duyên vô cùng an tâm và có thêm nhiều bài học hữu ích, Nhưng cô cũng khá đắn đo và suy nghĩ về phần hô tên ở cuộc thi năm nay. Theo như Khánh Vân và Hoàng My thì Kim Duyên nên lựa chọn cách hô phù hợp và cảm thấy tự tin nhất. Giữa cách hô tên “Việt Nam” theo phiên âm tiếng Việt hay quốc tế thì quyết định sẽ phụ thuộc vào thể lệ cuộc thi năm nay, nhưng quan trọng Kim Duyên vẫn là người quyết định. Sau khi nghe Kim Duyên hô tên, Hoàng My cảm thấy phấn khích trước sự tiến bộ của cô.

“Hội chị em” cũng tranh thủ cho lời khuyên về hai trang phục dạ hội mà Kim Duyên sẽ mặc cho bán kết và chung kết. Không để Kim Duyên phải phân vân thêm, Á hậu Lệ Hằng thẳng thắn: “Do không biết kết quả như thế nào nên cứ chọn bộ đẹp nhất, tự tin nhất để mặc cho bán kết”. Hoàng My, Ngọc Diễm và Khánh Vân cũng cho lời khuyên nếu thích Kim Duyên có thể mặc một trang phục dạ hội cho cả hai đêm thi quan trọng.

Kim Duyên tập luyện cường độ cao, “tất bật” chuẩn bị trước giờ lên đường thi Miss Universe 2021 - Ảnh 2

Kim Duyên cũng tham gia các khóa học luyện thanh và cảm nhịp tại Touch Music. Cùng với thầy Nguyễn Quốc Thế Vinh - Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Touch Music, Kim Duyên sẽ có thêm kỹ năng để hô tên tốt hơn và hỗ trợ cho phần trình diễn catwalk ấn tượng hơn. Trong buổi học, Kim Duyên thực hành hô tên Việt Nam và cải thiện các điểm chưa tốt để có được phần trình diễn tốt nhất. Sau buổi học, Kim Duyên nhận được lời khen từ thầy về khả năng tiếp thu tốt và tiến bộ nhanh.

Cận ngày thi nhưng Kim Duyên vẫn tích cực tập luyện, theo dõi buổi tập cùng với HLV thể chất và tinh thần Al Morgan mới thấy Kim Duyên đã cố gắng, nỗ lực như thế nào. Cường độ tập cao và mạnh khiến cô nhiều lúc như muốn bỏ cuộc nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua: “Có nhiều lúc mình cảm thấy bản thân mình không thể nào cố được nữa, quá mệt, rất là muốn bỏ cuộc những người luôn yêu thương, ủng hộ mình nên mình cố gắng”. HLV Al Morgan giải thích lý do: “Chúng ta có một tinh thần cứng cỏi, cần phải xây dựng một ý chí mạnh mẽ, cần phải thách thức bản thân bằng những bài tập nâng cao sự tự tin, suy nghĩ càng mạnh mẽ hơn và tin vào chính mình”.

Kim Duyên cũng tham gia các khóa học luyện thanh và cảm nhịp tại Touch Music. Cùng với thầy Nguyễn Quốc Thế Vinh - Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Touch Music, Kim Duyên sẽ có thêm kỹ năng để hô tên tốt hơn và hỗ trợ cho phần trình diễn catwalk ấn tượng hơn. Trong buổi học, Kim Duyên thực hành hô tên Việt Nam và cải thiện các điểm chưa tốt để có được phần trình diễn tốt nhất. Sau buổi học, Kim Duyên nhận được lời khen từ thầy về khả năng tiếp thu tốt và tiến bộ nhanh.

Kim Duyên tập luyện cường độ cao, “tất bật” chuẩn bị trước giờ lên đường thi Miss Universe 2021 - Ảnh 3

Để tiếp thêm động lực cho đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe, hãy theo dõi và ủng hộ Kim Duyên với các hoạt động chính thức sẽ diễn ra trong khuôn khổ Miss Universe lần thứ 70 diễn ra tại Israel. “Road To Miss Universe 2021” tập 6 phát sóng lúc 20h00 thứ 6 ngày 26/11, độc quyền trên Fanpage Vietnam Road To Miss Universe, Miss Universe Vietnam - Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam và kênh youtube UNI NETWORK, phát lại lúc 12h00 thứ 7 ngày 27/11 trên ứng dụng VieOn.

Ảnh: BTC

 

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