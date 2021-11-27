Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành

Sau chuyến đi nhiều ấn tượng tại Hàn Quốc, “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tiếp tục ghé thăm đảo Phú Quốc – Kiên Giang. Nơi đây được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là lý do để dàn Cast ‘lên đồ’ siêu nổi bật và cùng ngồi xuống chia sẻ, tâm sự với nhau. Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện chưa từng kể, những bí mật ‘hú hồn’ sau 10 tập phát sóng cũng sẽ được bật mí. Có thể nói, trải qua một hành trình sát cánh bên nhau, dàn Cast đã trở nên thân thiết hơn, coi nhau như một gia đình. Tập 11 chính là một dịp để họ cùng nhìn lại chặng đường vừa qua với nhiều cảm xúc vui buồn đáng nhớ.

Trải qua rất nhiều thử thách, nhiệm vụ khó khăn với tinh thần quyết chiến không khoan nhượng, dàn Cast đã gặp phải không ít sự cố va chạm dẫn tới chấn thương. Jun Phạm chia sẻ rằng anh gặp vấn đề ở tay, Thúy Ngân tâm sự thật lòng rằng ngày nào cô cũng phải xoa rượu thuốc. Kể cả người mạnh nhất – Trương Thế Vinh cũng không tránh khỏi những lần đối mặt với nguy hiểm. Lời kể của Voi Biển: “Lúc đó rớt xuống là tắt đèn luôn” có lẽ là một trong những trải nghiệm đến từ “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” khiến anh không bao giờ quên.