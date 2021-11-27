Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành

Tin tức giải trí 27/11/2021 13:44

Trở về từ khóa huấn luyện gắt gao và khốc liệt tại Hàn Quốc, dàn Cast “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn tại đảo Phú Quốc.

Sau chuyến đi nhiều ấn tượng tại Hàn Quốc, “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tiếp tục ghé thăm đảo Phú Quốc – Kiên Giang. Nơi đây được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là lý do để dàn Cast ‘lên đồ’ siêu nổi bật và cùng ngồi xuống chia sẻ, tâm sự với nhau. Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện chưa từng kể, những bí mật ‘hú hồn’ sau 10 tập phát sóng cũng sẽ được bật mí. Có thể nói, trải qua một hành trình sát cánh bên nhau, dàn Cast đã trở nên thân thiết hơn, coi nhau như một gia đình. Tập 11 chính là một dịp để họ cùng nhìn lại chặng đường vừa qua với nhiều cảm xúc vui buồn đáng nhớ. 

Trải qua rất nhiều thử thách, nhiệm vụ khó khăn với tinh thần quyết chiến không khoan nhượng, dàn Cast đã gặp phải không ít sự cố va chạm dẫn tới chấn thương. Jun Phạm chia sẻ rằng anh gặp vấn đề ở tay, Thúy Ngân tâm sự thật lòng rằng ngày nào cô cũng phải xoa rượu thuốc. Kể cả người mạnh nhất – Trương Thế Vinh cũng không tránh khỏi những lần đối mặt với nguy hiểm. Lời kể của Voi Biển: “Lúc đó rớt xuống là tắt đèn luôn” có lẽ là một trong những trải nghiệm đến từ “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” khiến anh không bao giờ quên.

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Anh cả của dàn Cast – Trường Giang, người luôn giữ sự lạc quan, vui vẻ và hòa đồng với các em cũng có những phút lắng đọng. Đây là dịp hiếm hoi Trường Giang không tấu hài, anh cũng có những câu chuyện và tâm sự của riêng mình sau 10 tập phát sóng. Đặc biệt, Trường Giang đã có lời tâm tình thẳng thắn về việc luôn bị so sánh với Trấn Thành. Đây có lẽ là câu chuyện mà rất nhiều người chờ đợi, đặc biệt là các khán giả yêu quý Trường Giang và Trấn Thành.  

Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 2Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 3Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 4Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 5Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 6

Từ chuyến đi Hàn Quốc, Karik và Lan Ngọc được mọi người ‘đẩy thuyền’ tích cực. Cặp đôi Non Nớt không ít lần dành cho nhau rất nhiều cử chỉ, hành động đầy tình tứ, thậm chí ‘rắc thính’ khắp Hàn Quốc khiến những Cast khác không khỏi bất ngờ. Đây sẽ là lần đầu tiên Karik và Lan Ngọc tiết lộ sự thật về mối quan hệ “vợ chồng Non Nớt”. Nhắc tới ‘crush’, Karik không khỏi ngượng ngùng: “Gọi một người là vợ mang đến cho mình trải nghiệm cảm xúc rất thú vị”. Bên cạnh đó ‘nữ hoàng phòng giam’ Lan Ngọc cũng bẽn lẽn cười khi được hỏi về Karik.  

Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 7Trường Giang lần đầu lên tiếng nói về việc bị so sánh với Trấn Thành - Ảnh 8

Bên cạnh đó, tập 11 sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười với những bí mật chưa từng bật mí về khóa huấn luyện tại Hàn Quốc. Đón xem “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy”tập 11 phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật ngày 28/11 trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON. 

Ảnh: BTC

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