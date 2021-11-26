“ VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam ” là Digital series đầu tiên nằm trong dự án Woman Talk Vietnam do Unimedia phát động trên fanpage Woman Talk Vietnam. Đây là một dự án dài hơi với nhiều hoạt động hướng về phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ bằng những diễn đàn, đối thoại, phần hùng biện hấp dẫn từ những hình mẫu phụ nữ đến từ nhiều thế hệ. Trong đó, Digital series “VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam” sẽ là chuỗi mở đầu với những cuộc đối thoại hấp dẫn giữa những người phụ nữ bản lĩnh, tự tin và truyền cảm hứng trong các lĩnh vực cuộc sống. Trải qua hơn 8 tập phát sóng với những chủ đề ý nghĩa, độc đáo, digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam” gây ấn tượng với khán giả bởi dàn khách mời cực “xịn”, thông điệp ý nghĩa, nội dung chỉn chu, sâu sắc và truyền cảm hứng tích cực. Mỗi tập đều mang đến những câu chuyện thú vị, thể hiện cái nhìn, quan điểm thẳng thắn của những người phụ nữ bản lĩnh, có sức ảnh hưởng và tiếng nói, truyền cảm hứng về phong cách sống hiện đại, mạnh mẽ.

Không để khán giả chờ đợi thêm, teaser tập 9 đã chính thức phát sóng với những gương mặt quen thuộc như: Diễn viên/đạo diễn Kathy Uyên ; Siêu mẫu, doanh nhân Vũ Thu Phương và Hoa hậu, doanh nhân Ngọc Diễm đã hé mở những câu chuyện thú vị về chủ đề “Nữ quyền - Trao quyền”. Chỉ với vài phút ngắn ngủi nhưng rất nhiều góc nhìn, quan điểm được các khách mời trình bày và tạo ấn tượng cho khán giả. Tập 9 cũng là tập phát sóng cuối cùng, khép lại hành trình nhiều thú vị và ý nghĩa của digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam”.

“Nữ quyền” đang là một trong những vấn đề nóng hổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Có thể hiểu, Nữ quyền là quyền nữ giới hay quyền phụ nữ, là các quyền bình đẳng giới được khẳng định dành cho phụ nữ và trẻ em gái trong nhiều xã hội trên thế giới. Là những người phụ nữ hiện đại, các khách mời trong tập 9 đã cùng thảo luận với mong muốn đấu tranh và hướng đến một xã hội bình đẳng giới, nữ quyền được cọi trọng và phụ nữ sẽ được bảo về quyền lợi.

Kathy Uyên đề cập đến tính “Nữ quyền” trong cảnh nóng của các bộ phim Việt Nam. Cô chia sẻ: “ Hồi trước xem nhiều phim Việt Nam, mỗi lần có cảnh làm tình đa số phụ nữ nằm ở dưới, đàn ông nằm trên, sau đó sẽ quay cảnh cô gái chảy nước mắt”. Kathy Uyên cho rằng điều đó nên được cải thiện và phim Việt nên khai thác nhiều khía cạnh hơn, có thể đưa sự chủ động của phụ nữ nhiều hơn thay vì bị động, điều đó cũng thể hiện sự bình đẳng giới một cách văn minh về các vấn đề nhạy cảm.

Trước chia sẻ thẳng thắn của Kathy Uyên, Vũ Thu Phương và Ngọc Diễm khá thích thú và ủng hộ. Siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng tự nhận bản thân “đã theo nữ quyền từ bé”. Cô tâm sự: “Bản thân cũng gặp trường hợp trọng nam khinh nữ khi ở nhà, nhà mình có hai anh em trai, nhưng mà tất cả mọi thứ anh trai luôn đúng và mình luôn sai”. Cô đã trải qua một quảng thời gian dài đấu tranh để có được quyền bình đẳng và tiếng nói riêng trong gia đình của mình.

Về Ngọc Diễm, giữa lúc xã hội đang có nhiều suy nghĩ khác nhau về nữ quyền, cô chọn cách hiểu nó một cách đơn giản nhất: “Vẫn luôn có một niềm tin rằng những điều tôi muốn làm và tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết mình vì nó, và đó chính là nữ quyền”. Mặc kệ thế giới có hay không đấu tranh cho nữ quyền, mặc kệ việc người ta có thể nhìn nhận việc đó chỉ dành cho đàn ông, Ngọc Diễm vẫn vững tin và theo đuổi quan điểm của mình.

Với chủ đề “Nữ quyền - Trao quyền”, các VINAWOMAN bản lĩnh chắc chắn sẽ mang đến nhiều quan điểm bên cạnh những câu chuyện hấp dẫn. Hãy cùng đón xem tập cuối Digital series “VINAWOMAN – Bản lĩnh Việt Nam” phát sóng lúc 20h thứ Bảy ngày 27/11/2021 trên fanpage Woman Talk Vietnam và kênh YouTube UNI NETWORK, phát lại vào 12h trưa Chủ nhật ngày 28/11/2021 trên ứng dụng VieOn.

Ảnh: BTC