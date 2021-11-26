Chương trình âm nhạc vì cộng đồng “ Hát cho ngày mai ” sẽ chính thức lên sóng tập 1 lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11 trên kênh HTV7 với sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly , nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quỳnh Hoa với vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh .

Sự xuất hiện của Cẩm Ly ở vai trò giám khảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, một số người không khỏi bất ngờ bởi nữ nghệ sĩ là người khá “kĩ tính” khi quyết định sẽ đồng hành cùng một chương trình nào đó. Theo chia sẻ của “chị Tư”, ngay khi biết được ý nghĩa nhân văn mà chương trình “Hát cho ngày mai” muốn truyền tải tới cộng đồng thì cô đã lập tức đồng ý tham gia. Cẩm Ly bộc bạch:“Khi đến với chương trình, được trược tiếp nghe các y bác sĩ, công an, chiến sĩ, các tình nguyện viên tuyến đầu chia sẻ những câu chuyện trong quá trình tham gia chống dịch, mang đến những thông điệp tích cực thì Ly càng thấu hiểu, cảm thông và trân quý họ nhiều hơn. Ly thấy rất vui và hạnh phúc khi trở thành giám khảo của một chương trình ý nghĩa như thế này”.

Cẩm Ly chia sẻ rất thoải mái khi làm giám khảo của chương trình “Hát cho ngày mai” vì bản thân không đặt nặng vấn đề chuyên môn với các thí sinh. Và thí sinh khi tham gia chương trình cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua, họ chỉ muốn cùng nhau lan tỏa những thông điệp tích cực, những điều ý nghĩa đến với người dân trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. Với tiêu chí lựa chọn thí sinh vào vòng trong, “chị Tư” chia sẻ: “Dù không đặt nặng vấn đề chuyên môn là hát nhưng Ly sẽ chấm điểm cho thí sinh dựa trên tinh thần, câu chuyện và một số yếu tố khác”.

Dù công việc bị đình trệ, phải chịu nhiều ảnh hưởng vì đợt dịch Covid-19 nhưng ca sĩ Cẩm Ly cho biết mình may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn được ở nhà và chỉ cần cố gắng thực hiện nghiêm túc những chỉ thị của nhà nước đề ra. Giọng ca “Phố hoa” cũng chia sẻ do hình sức khỏe của mình không tốt, không thể tham gia được vào các hoạt động phòng chống dịch khiến cô khá buồn. Cẩm Ly bộc bạch: “Ly thấy rất ngưỡng mộ các bạn tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ly tin rằng các bạn ấy cũng sẽ tự hào về bản thân khi tuổi trẻ của mình có thể giúp ích một phần cho xã hội, và họ sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.

Tuy không thể “xuống đường” cùng anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ người dân giữa tâm dịch, nhưng nữ ca sĩ vẫn thường xuyên gửi đi những phần quà nhu yếu phẩm như gạo, mì gói hay khẩu trang y tế đến các quận đoàn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đóng góp chi phí hỗ trợ chống dịch từ những ngày đầu khi dịch chưa bùng phát cho tới thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, ca sĩ Cẩm Ly cho biết hiện tại cô đang bị bệnh xoang “hành” làm cho không chỉ sức khỏe mà giọng hát cũng phần nào bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Cẩm Ly muốn giải nghệ vì bệnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, nữ ca sĩ khẳng định mình chưa có kế hoạch gì về việc giải nghệ. “Ly chưa có dự định gì về việc giải nghệ cả. Trong thời gian Ly bị bệnh Ly ít đi diễn nhưng lại nhận làm giám khảo của một số chương trình. Và giờ, khi cổ họng của Ly đã hồi phục thì Ly cũng đang dần dần trở lại với các show diễn, ca hát”, cô cho hay.

Đón xem chương trình âm nhạc vì cộng đồng “Hát cho ngày mai” sẽ lên sóng tập 1 lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC