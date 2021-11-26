Dương Lâm ‘chất vấn’ Sam liên tục khi gọi nhầm tên mình thành...Ngô Kiến Huy

“ Tài Tám Tếu ” tập 10 đón chào sự xuất hiện lần đầu của Sam . Cũng như những số trước, các nghệ sĩ sẽ được nghe chủ đề của chương trình và lựa chọn đồng ý hoặc phản đối. Ở tập này chương trình lựa chọn quan điểm gây tranh cãi bậc nhất trên mạng xã hội: Đàn ông phải có tiền trước khi có người yêu.

Đóng vai trò bảo vệ quan điểm này, Sam phải rơi vào tình thế 1 chọi 3. Nữ diễn viên sẽ đưa ra nhiều lý lẽ để chống lại bộ ba Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm và Ali Hoàng Dương. Ở teaser của chương trình, có thể thấy Sam đã đưa ra những lý luận chặt chẽ khiến đội nhà lo lắng. Sam cho rằng tiền bạc tuy không là giá trị cốt lõi xây dựng nên hạnh phúc, nhưng là minh chứng cho bản lĩnh đàn ông. Đàn ông có tiền cũng có thể vun vén chu toàn hơn cho một mối quan hệ.

Trước sự công kích khá “nặng đô” của Sam, đội nhà tỏ ra lúng túng khi phải bảo vệ quan điểm đối lập. Ali Hoàng Dương thay vì dùng lý lẽ đã chọn cách gây hấn nhằm làm sa sút tinh thần đối thủ. Ngay từ đầu chương trình nam ca sĩ đã khai chiến: “Nhìn cái đầu chị là em không ưa rồi đó”. Được Ali Hoàng Dương mở đường, Lê Dương Bảo Lâm sẽ thừa thế xông lên nhằm “nhấn chìm” tinh thần Sam. Hàng loạt tình huống phá bĩnh sẽ được 2 anh chàng tung ra, nhằm cướp lời khách mời hùng biện. Thậm chí, Lê Dương Bảo Lâm còn lườm nguýt: “Hình như em ghét con bé này lâu rồi. Từ hồi dưới quê chưa nổi tiếng đọc bài báo về nó là em không ưa rồi”. Liệu khách mời Sam có vượt qua được tâm lý hoảng loạn trước sự tấn công dồn dập này của đội nhà?

Là cặp đôi được cư dân mạng “đẩy thuyền” nhiều năm nay, hình ảnh Sam luôn được ủng hộ khi song hành cùng Ngô Kiến Huy. Tại tập 10 của Tài Tám Tếu dù không có “chàng Bắp” tham gia, Sam vẫn lỡ miệng nhắc tên nam ca sĩ khiến Lê Dương Bảo Lâm phẫn nộ. Cụ thể tại tình huống “bị dồn đến chân tường”, Sam bắt đầu rơi vào tình trạng bối rối trước đội nhà của “Tài Tám Tếu”. Trong lúc sắp xếp câu chữ để phản biện, Sam đã gọi nhầm Lê Dương Bảo Lâm là “anh Dương”. Sai lầm này đã khiến đội nhà được nước làm tới, tiếp tục hăng hái “ăn hiếp” nữ diễn viên. Lê Dương Bảo Lâm hỏi lại: “Anh Dương nào? Anh Dương ý là Ngô Kiến Huy đúng không?”. Trước tình huống này, Sam chỉ còn biết cười trừ.

Một nhân vật khác cũng được “triệu hồi” vào cuộc trò chuyện là Trấn Thành. Trong một tình huống tranh luận, Khả Như khẳng định đàn ông có tiền vẫn có khả năng là người chung thủy. Điển hình Trấn Thành dù có thành công trong sự nghiệp vẫn “đội vợ lên đầu”. Bởi lẽ trước đó Ali Hoàng Dương cho rằng những người đàn ông nghèo sẽ trân trọng người yêu hơn người có tiền. Màn tranh luận thú vị của 4 nghệ sĩ sẽ có trong tập 10 của “Tài Tám Tếu” được phát sóng lúc 19h00 chủ nhật 28.11 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC