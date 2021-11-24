‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’

Tin tức giải trí 24/11/2021 23:16

Quang Trung và Hải Triều đã có cuộc “đụng độ” trong tập đầu tiên của “Thách Sao Nấu Được” , bầm dập và lăn lộn qua các thử thách mới có thể nấu được món Gà hầm cay.

Gameshow thử thách tài nấu ăn của dàn sao hot – “Thách Sao Nấu Được” , đã chính thức lên sóng tập đầu tiên sau nhiều ngày nhá hàng. “Cặp đôi Tấm Cám” Hải TriềuQuang Trung đã phải trải qua tổng cộng 6 thử thách về thể lực, trí tuệ và sự khéo léo. Nếu như thắng mỗi thử thách, họ sẽ được quyền xem clip hướng dẫn 30 giây. Xuyên suốt các thử thách, nếu như Quang Trung điềm đạm và chơi rất đàng hoàng, thì Hải Triều lại trổ tài “chơi dơ” bá đạo của mình. Dẫu vậy cả hai khách mời có thể nói là “ngang tài ngang sức”. Quang Trung và Hải Triều nhận được số điểm ngang bằng nhau, mỗi người giành được 1 phút 30 giây xem clip hướng dẫn.

‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 1‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 2‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 3

Gà hầm cay vốn là món không khó nấu, nhưng nó lại trở nên “cầu kỳ” hơn hẳn khi qua đôi bàn tay chế biến của Quang Trung và Hải Triều. Bởi lẽ họ hoàn toàn không biết được quy trình nấu món này ra sao? Trong khi Quang Trung vẫn chăm chỉ nghiên cứu từng bước một để hoàn thành món ăn, Hải Triều lại tự nấu theo phong cách riêng của mình, với phương châm “Miễn sao xong là được.” Tuy hoàn thành món ăn với một công thức khá “mất trật tự”, nhưng đầu bếp Hải Phong lại cho rằng thành quả của Hải Triều khá giống về hình thức và đậm vị hơn hẳn. Chiến thắng chung quy chỉ có một, và người thắng cuộc cuối cùng đã thuộc về Hải Triều. Quả nhiên, câu nói “người thành công luôn có lối đi riêng” chính là dành cho Hải Triều trong trường hợp này.

‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 4‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 5

“Thách Sao Nấu Được” là gameshow truyền hình đầu tiên mà nữ diễn viên Tường Vi, thử thách một mình “cầm trịch” ở vai trò MC. Nhưng chỉ mới tập đầu tiên, cô nàng đã không ít lần bị Quang Trung và Hải Triều “đá xéo”, trêu ghẹo về ngôn từ và cách dẫn chương trình.

‘Thánh chơi dơ’ Hải Triều liên tục kiếm chuyện với Quang Trung tại ‘Thách Sao Nấu Được’ - Ảnh 6

Bản thân Tường Vi cũng đã từng thừa nhận cô là “lính mới” trong nghề MC, còn non nớt và thiếu nhiều kinh nghiệm. Dẫu vậy, khán giả sau khi xem xong tập 1, chắc hẳn cũng sẽ cảm nhận được sự tự tin, sôi nổi, và cực đáng yêu khi rất biết cách “hành hạ” khách mời của Tường Vi. Chắc chắn ở những tập sau, cô nàng sẽ lại thổi vào chương trình những luồng gió tươi mới theo cách riêng của mình.

Đón xem tập 2 của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 1/12/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC

 

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